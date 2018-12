Sprawa pobicia byłego wiceszefa KNF wraca. Po Nowym Roku na nowo rusza proces

Zarzuty pozostały te same – napaść na funkcjonariusza publicznego, potwierdził dziennik w prokuraturze. Sprawę poprowadzi sędzia Edyta Snastin.

Na ławie oskarżonych ma zasiąść Krzysztof A. "Twardy”. Ma, bowiem leczy się psychiatrycznie i nie wiadomo, czy uda się go ściągnąć. Zleceniodawcą ataku z kwietnia 2014 roku miał być Piotr P. były oficer WSI, członek rady nadzorczej SKOK Wołomin. To on wynajął głównego oskarżonego.