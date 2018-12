Afera KNF. Ziobro zabiera głos w sprawie SKOK Wołomin

Zbigniew Ziobro: chcemy wiedzieć dlaczego KNF nie przerwała przestępczego procederu w SKOK Wołomin dzisiaj 16:10 FACEBOOK | 87 TWITTER E-MAIL KOPIUJ LINK Wiemy, że ówczesne kierownictwo KNF dysponowało wystarczającą wiedzą, która w pełni uzasadniała podjęcie działań ws. przerwania przestępczego procederu w SKOK Wołomin; chcemy się dowiedzieć, dlaczego tak się nie stało - powiedział dziś szef Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zbigniew Ziobro Foto: Tomasz Gzell / PAP Zbigniew Ziobro < wróć SKOK Wołomin upadł w lutym 2015 roku. Od tamtej pory toczy się postępowanie w tej sprawie W postępowaniach wobec SKOK Wołomin zarzuty usłyszało blisko 900 osób, wobec ponad 300 skierowano akty oskarżenia, ponad 150 prawomocnie skazano Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro twierdzi, iż kierownictwo KNF dysponowało wiedzą nt. przestępczego procederu w SKOK Wołomin - Chcemy dowiedzieć się (...), dlaczego ci ludzie nie podjęli decyzji do których byli zobowiązani? - mówi Ziobro Agenci CBA na polecenie szczecińskiej

prokuratury regionalnej zatrzymali dziś byłego szefa KNF Andrzeja J. i sześciu podległych mu urzędników. Jak poinformowały PK i CBA, podejrzani usłyszą zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze urzędniczym. Śledztwo dotyczy nadzoru nad SKOK Wołomin. - Wiemy ponad wszelką wątpliwość, wedle ustaleń, jakie zostały poczynione, że już w 2013 roku, w październiku, ówczesne kierownictwo KNF dysponowało wystarczającą wiedzą, która w pełni uzasadniała podjęcie działań do przerwania tego przestępczego procederu - powiedział Ziobro. Jak dodał, prowadzone w tej sprawie śledztwo ma m.in. odpowiedzieć na pytanie dlaczego KNF nie reagowało w tej sprawie. - Chcemy się dowiedzieć dlaczego tak się stało, dlaczego ci ludzie nie podjęli decyzji do których byli zobowiązani? Być może ktoś im kazał? Być może był jakiś parasol polityczny? - pytał. REKLAMA POLECAMY: Afera KNF. Czarnecki podejrzewał, że twórca SKOK Grzegorz Bierecki chciał zdeponować w jego banku 60-70 mln zł pochodzących z przestępstwa Jak zauważył, do

nieprawidłowości w SKOK Wołomin dochodziło w czasie, gdy rządziła koalicja PO-PSL. - Oni mówili, że to PiS za to odpowiada. Tylko problem polega na tym, że ta historia działa się wtedy, kiedy całą władzę w państwie, wszystkie instytucje, które odpowiadały za nadzór, za kontrole skarbowe, za działanie policji, służb, prokuratury; wszystko to było w rękach tych, którzy dzisiaj krzyczą, że my niesłusznie prowadzimy to śledztwo - oświadczył Ziobro. Andrzej J. pełnił funkcję przewodniczącego KNF od połowy października 2011 r. do października 2016 r. W Katowicach węgiel nie jest już królem. Przeczytaj oryginalny tekst na POLITICO.eu Czytaj więcej Upadek SKOK Wołomin W lutym 2015 r. warszawski sąd ogłosił upadłość SKOK Wołomin. Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił do połowy 2015 r. 2 mld 200 mln zł klientom SKOK Wołomin. Natomiast szkoda z tytułu niespłaconych pożyczek i kredytów, jak wynika z danych prokuratury, wynosi ok. 3 mld zł. Latem 2016 r. PK zdecydowała, że postępowania w sprawie przestępstw związanych z

działalnością SKOK Wołomin poprowadzą dwa specjalne zespoły prokuratorów: jeden w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga, a drugi - w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Sprawy związane ze SKOK w Wołominie prowadzone są też w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku. REKLAMA W lipcu 2016 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła - po zawiadomieniu osoby fizycznej - śledztwo ws. domniemanego niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, sprawujących nadzór z ramienia KNF nad działalnością SKOK Wołomin. Jak mówił wówczas PAP prok. Przemysław Baranowski, miało to polegać na zaniechaniu odpowiednich środków nadzoru, w tym w związku ze zwłoką w podjęciu decyzji o ustanowieniu w Kasie zarządcy komisarycznego, w sytuacji zaistnienia niebezpieczeństwa zaprzestania spłacania przez nią zobowiązań wobec jej klientów. Obecnie największe postępowanie ws. SKOK Wołomin prowadzi gorzowska prokuratura, w którym bada działalność grupy przestępczej mającej wyłudzić w ciągu kilku lat z

tej Kasy pożyczki na kwotę ponad 1 mld zł. Jednym z głównych podejrzanych w sprawie jest b. oficer Wojskowych Służb Informacyjnych Piotr P., który zasiadał w Radzie Nadzorczej SKOK Wołomin i - według prokuratury - był "głównym pomysłodawcą i koordynatorem grupy przestępczej", ściśle współpracował on z członkami zarządu SKOK w Wołominie - prezesem Mariuszem G. i wiceprezesami Joanną P. i Mateuszem G. Jak w lutym br. podawała Prokuratura Krajowa, we wszystkich postępowaniach dotyczących SKOK Wołomin, zarzuty usłyszało blisko 900 osób, zaś wobec ponad 300 skierowano już akty oskarżenia. Ponad 150 zostało już prawomocnie skazanych. (KF) Źródło: PAP

