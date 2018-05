Polka boi się chwalić, że jest świetna. Liderki biznesu powinny wspierać kobiety w karierze

65 proc. Polek nie wierzy w swoje kompetencje, a ponad połowa niechętnie się nimi chwali - tak wynika z sondaży. Szklany sufit pęka powoli, bo kobiety boją się go rozbijać.

- Kobiety muszą głośno mówić o swoich potrzebach. A te liderki biznesu, które osiągnęły sukces, powinny głośno mówić, jak im się udało go osiągnąć i wspierać te kobiety, które rezygnują z kariery na rzecz życia rodzinnego - mówiła w programie "Money. To się liczy" Małgorzata Tryc, konsultant Antal, Finance and Accountancy.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl