Kolej wraca do łask. Tak dużo pasażerów nie było od 10 lat

W pierwszym półroczu 2017 r. liczba pasażerów na kolei przekroczyła 150 mln - wynika ze statystyk Urzędy Transportu Kolejowego. Tak dobrze nie było od dekady. Najwięcej osób przewiozły Przewozy Regionalne i Koleje Mazowieckie.

- Pasażerowie wracają na kolej, co może cieszyć. Powodem do radości mogą być też poprawiające się wyniki przewozów towarowych – mówi Ignacy Góra, prezes UTK.

Łącznie przez pierwsze sześć miesięcy z usług kolei skorzystało 153,32 mln pasażerów. Rok temu, od stycznia do końca czerwca kolej przewiozła 145,86 mln pasażerów. Dwa lata temu było to 140 mln pasażerów.

Największym przewoźnikiem wciąż są Przewozy Regionalne, działające od kilku miesięcy pod marką PolRegio. Pod względem liczby przewiezionych pasażerów ma ponad 26 proc. rynku. Tuż za nimi są Koleje Mazowieckie z 21-proc. udziałem. Na podium łapie się jeszcze trójmiejska PKP SKM z niemal 14-proc. udziałem.

Większość przewoźników odnotowała przyrost liczby pasażerów: Koleje Małopolskie o 42 proc., Koleje Dolnośląskie o 27 proc., PKP Intercity o 15 proc., Koleje Mazowieckie o 6 proc., a Przewozy Regionalne o 4 proc.. Największym wzrostem może pochwalić się Łódzka Kolej Aglomeracyjna - ponad 50 proc.

Wygląda więc na to, że kolejarze rok 2017 będą mogli zaliczyć do udanych, bo to może być trzeci rok z rzędu, kiedy liczba pasażerów rośnie. Wciąż jednak poza zasięgiem są wyniki, jakie polska kolej wykręcała w końcówce lat 90. Jeszcze w 2000 r. z kolei skorzystało 360 mln pasażerów. Później było już tylko gorzej. Dzisiaj liczba przewiezionych pasażerów sprzed 17 lat jest niemal nie do pomyślenia.