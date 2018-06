Polacy nie chcą czekać w kolejce do lekarza. Na leczenie wydajemy 30 mld zł rocznie

Fot. Andrzej Stawinski/REPORTER Według ekspertów wzrost wydatków na leczenie spowodowany jest niesprawnością publicznego systemu ochrony zdrowia.

Średnio Polak wydaje miesięcznie na leczenie prawie 65 zł. W sumie roczne wydatki Polaków na prywatną służbę zdrowia wynoszą ok. 30 mld zł i stale rosną - wynika z danych GUS, które dotyczą zeszłego roku.

"Dziennik Gazeta Prawna" podaje, że miesięczne wydatki na leczenie wzrosły w zeszłym roku o 7,1 proc. w porównaniu do roku 2016 roku, zaś ogólne, roczne wydatki wzrosły o ok. 2 mld zł. Z kolei 10 lat wcześniej - w 2007 r. - Polacy rocznie wydali na prywatnego lekarza 18,4 mld zł.

Ale nie tylko. Polacy wydają więcej na zdrowie, bo bardziej o nie dbają. - To efekt boomu edukacyjnego, jaki mamy od kilkunastu lat - mówi Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich. Inny powód to starzenie się społeczeństwa - starsi ludzie po prostu muszą chodzić częściej do lekarza i kupują więcej leków.

