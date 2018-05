Kolejne tunele w Warszawie. Na tę inwestycję czekają kierowcy jeżdżący do Gdańska

Fot. mat. Strabag S7 na ułatwić wyjazd z Warszawy

Za siedem lat ze stolicy na Pomorze pojedziemy szybciej. Gotowe mają być trzy kolejne odcinki trasy S7 pomiędzy Warszawą a Płońskiem.

Jako pierwszy z nowych odcinków do użytku oddany ma zostać ten pomiędzy Czosnowem a Płońskiem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje, że nastąpi to przed końcem 2023 r. Pół roku później kierowcy pojadą nowym odcinkiem S7 z Czosnowa do Kiełpina. Najpóźniej, bo nawet w 2025 r. gotowe ma być 13 km z Warszawy do Kiełpina.

Przebieg północnego wylotu w Warszawy drogą ekspresową S7 zatwierdziła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Ma ona łączyć Kiełpin z trasą Armii Krajowej, czyli stołecznym fragmentem S8.

Nowa droga, która ułatwi wyjazd z Warszawy na północ ma mieć po trzy, miejscami cztery pasy w obu kierunkach. Droga ma omijać Łomianki, choć jej pierwsza część pokryje się z obecną ul. Kolejową. Za tworzonym węzłem "Kolejowa" skręci w kierunku Kanału Młocińskiego, gdzie jej przebieg projektowany jest w jego nasypie.

Następnie droga obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego dotrze do Warszawy - tu zbudowane zostaną połączone ze sobą węzły: "Wólka Węglowa” i "Janickiego”. Dalej - po minięciu ul. Arkuszowej zostanie sprowadzona do tunelów, tak by przebiegać pod Bemowem i Chomiczówką. Dwa tunele – jeden o długości 1000 m, drugi 1123 m – rozdzieli węzeł "Generała Maczka". Z kolei na połączeniu z drogą S8 powstanie nowy węzeł „NS”.