Kolejne złote dziecko PiS. Syn Przyłębskich pracuje dla państwowego giganta

Wcześniej media podawały, że Marcin Przyłębski pracuje dla banku Pekao. Jego przenosiny do PZU nie powinny do końca dziwić, gdyż w minionym roku polski gigant ubezpieczeniowy nabył 32,8 proc. akcji banku za 10,6 mld zł (w transakcji wspierał spółkę Polski Fundusz Rozwoju). Była to część tzw. repolonizacji sektora bankowego.