Kolejny dzień strajku pracowników PLL LOT. „Będziemy tutaj do skutku”

Grzeszczyk, podobnie jak liderka strajku, zapewniał, że są gotowi do rozmów i kompromisu po spełnieniu "warunków brzegowych". To przede wszystkim przywrócenie do pracy Moniki Żelazik oraz wszystkich 67 osób wyrzuconych podczas strajku, choć według ich relacji, nie wiadomo, kto naprawdę został zwolniony.

- Sam zarząd nie bardzo orientuje się, czy pracownicy są zwolnieni, czy nie. Do jednych "zwolnionych" dzwonią, do drugich wysyłają nowe plany (pracy - red.). Wyrzucono nawet osoby, które nie brały udziału w strajku - dodała szefowa Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego Monika Żelazik.

Innym z problemów stojących na drodze do porozumienia, jest zdaniem protestujących, chroniczny brak woli do rozmowy ze strony Rafała Milczarskiego. To zdanie podzielają związkowcy. Marek Mnich, wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, wprost stwierdził, że wykluczenie możliwości przyjęcia jednego z warunków jeszcze przed początkiem rozmów, stanowi de facto wykluczenie się z nich. Stąd zaapelował do rządu o wyznaczenie mediatora, który poprowadzi negocjacje w Radzie Dialogu Społecznego między strajkującymi a zarządem. - Chodzi o godność - dodał.