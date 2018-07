Kolejny państwowy system zawiódł. Przedsiębiorcy nie mogli składać dokumentów. "Chaos, bałagan"

Fot. Artem Yurchenko/wikimedia (CC BY-SA 3.0) Po wyłączeniu e-KRS przedsiębiorcom pozostało tylko wysłać dokumenty tradycyjną pocztą

Cyfryzacja administracji jest prawdopodobnie najbardziej bolesnym procesem, z którym mierzą się kolejne rządy. Cierpimy na tym wszyscy - jednego dnia nie możemy zarejestrować samochodu, drugiego przedsiębiorcy nie są w stanie wywiązać się ze swoich ustawowych zobowiązań.

Portal e-KRS miał być nową jakością w relacjach na linii przedsiębiorcy - państwo. Na swojej stronie chwali się nim resort cyfryzacji. To przykład jednej z e-usług w administracji publicznej. Rządzący pokładali w nim tak wielką wiarę, że ustawowo nakazali składać roczne sprawozdania finansowe online. W tym roku to ewentualność, ale od przyszłego "nie będzie przeproś". Niektórzy przedsiębiorcy zdecydowali się jednak skorzystać z teoretycznego ułatwienia i mocno tego żałują.

e-KRS, jak większość e-usług, postanowiła w kluczowym momencie przestać działać. Media o problemach z nim alarmowały od początku lipca, podczas gdy termin złożenia dokumentów upływał w połowie lipca. Portal niebezpiecznik.pl 4 lipca podał, że przy logowaniu do e-KRS może dochodzić do wycieku danych. Kilka dni później - w piątek 13 lipca e-KRS przestał działać zupełnie. Upust emocjom przedsiębiorcy dali na Twitterze. W końcu ostateczny termin składania dokumentów mijał w poniedziałek 16 lipca.

Problem jest spory, bo 99 proc. firm zobowiązanych do składania sprawozdań, wywiązywało się ze swojego obowiązku przed 2018 r. w formie papierowej.

"Jeden wielki chaos"

Ci, którzy mimo nierównej walki z niedziałającym systemem, postanowili dać mu ostatnią szansę w poniedziałkowy wieczór, bardzo się rozczarowali. "Ten system to jeden wielki chaos" - napisał do nas wściekły przedsiębiorca, który nie mógł złożyć sprawozdania swojej spółki, a termin nieubłaganie się zbliżał. Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło bowiem wyłączyć portal o godz. 17:00 w poniedziałek, 16 lipca, i włączyć go o 07:00 17 lipca. O powód takiej decyzji i źródło awarii zapytaliśmy w resorcie. Do chwili publikacji tekstu, nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

W podobnej sytuacji znalazł się przedsiębiorca, który chciał złożyć sprawozdanie. Przedstawiciele resortu albo nie odbierali telefonów, a jeśli już udało się ich złapać, nie byli w stanie udzielić informacji. Jedyne, co im zostało, to odbieranie zgłoszeń o awarii.

"Chaos, bałagan, brak instrukcji dla pracowników, brak kontaktu pracowników ministerstwa sprawiedliwości z jednostką odpowiedzialną za działania systemu" - to wrażenia człowieka prowadzącego spółkę, który chciał pójść z duchem czasu i zamiast wysyłać sterty papierów do KRS, spróbował przesłać sprawozdanie w wersji elektronicznej.

Obowiązek składania sprawozdania

Roczne sprawozdania finansowe do KRS składać muszą spółki handlowe, cywilne i osoby prawne. Do tego doliczyć trzeba liczne grono osób fizycznych i tworzonych przez nich spółek, jeśli spełniają jeden z dwóch warunków. Ich sprzedaż przekracza równowartość 2 mln euro lub mimo niższej sprzedaży prowadzą pełną księgowość.

Co do zasady terminem granicznym na złożenie sprawozdania w sądzie rejestrowym, a przez to w KRS, jest 15 lipca. Tegoroczny kalendarz (15 wypadł w niedzielę) przesunął termin o jeden dzień na 16 lipca. Zgodnie z marcową nowelą ustawy o rachunkowości dokumenty powinny być składane wyłącznie elektronicznie od przyszłego roku. W tym firmy mogły złożyć je w formie papierowej uzupełnionej o wersję elektroniczną (skan - red.) zapisaną na nośniku.

