Przez kilka godzin nie działał eKRS. Do poniedziałku przedsiębiorcy muszą złożyć sprawozdania

Fot. kaboompics/CC0 Public Domain/pixabay Internauci skarżyli się na brak możliwości dostępu do eKRS

W piątek w godzinach popołudniowych doszło do awarii systemu eKRS. Postawiło to w trudnej sytuacji przedsiębiorców, którzy do poniedziałku 16 lipca muszą złożyć sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z awarią, część użytkowników miała problem z dostępem do Krajowego Rejestru Sądowego i z przesłaniem dokumentów. Zgodnie z przepisami, do 15. każdego miesiąca muszą złożyć sprawozdanie finansowe do KRS. Jeśli dzień ten wypada w niedzielę, termin zostaje wydłużony do poniedziałku i to ma miejsce właśnie w tym miesiącu.

Niewykluczone, że awaria była wynikiem przeciążenia serwerów. Podczas próby wejścia na stronę eKRS pojawiał się komunikat o nieodnalezieniu strony. Po kilku godzinach awarię usunięto.

W mediach społecznościowych przedsiębiorcy dali upust swojemu niezadowoleniu z wadliwego systemu.

A gdyby tak dalsze działania w kierunku informatyzacji sądów zacząć od zorganizowania eKRS, który by się nie wieszał z regularnością godną lepszej sprawy? -- Łukasz Mróz (@LukaszMroz_) 6 lipca 2018

Na stronie eKRS można między innymi złożyć dokumenty finansowe i zarejestrować spółkę. Mogą z niego korzystać zarówno przedsiębiorcy wpisani do KRS, jak i prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, która podlega wpisowi do CEIDG.

