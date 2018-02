Ostatnie godziny na złożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Urzędnicy do późnego wieczora udzielają informacji

Fot. STANISLAW KOWALCZUK Blisko 1,5 mln nowych podmiotów zostało objętych obowiązkiem złożenia JPK

Półtora miliona - tylu mikroprzedsiębiorców po raz pierwszy musi obowiązkowo złożyć Jednolity Plik Kontrolny. Poniedziałek to ostatnia chwila, żeby to zrobić. Można go wysłać do północy.

26 lutego upływa termin przesłania informacji o zakupach i sprzedaży w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Po raz pierwszy zobowiązani do jego złożenia są mikroprzedsiębiorcy i prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy są VAT-owcami.

Obowiązek obejmuje już wszystkich

Sam JPK nie jest w polskim systemie czymś nowym, bo już w 2016 r. obowiązek jego składania objął duże przedsiębiorstwa. Od stycznia 2017 r. objęte nim zostały także małe i średnie firmy.

W ostatniej kolejności do generowania informacji podatkowych w formie JPK zobowiązani zostali mikroprzedsiębiorcy. To ci, którzy zatrudniają do 10 osób (i mają do 2 mln euro obrotów) i składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, a także prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy są czynnymi płatnikami VAT.

Aby mieć pewność, że informacje o nowym obowiązku dotrą do wszystkich mikroprzedsiębiorców, Ministerstwo Finansów przeprowadziło akcje informacyjne, a w urzędy skarbowe w całym kraju zapraszały na tzw. drzwi otwarte. Choć zobowiązane firmy mogły złożyć pliki już kilka tygodni temu, to urzędy wciąż gotowe są pomagać tym, którzy z jakiegoś powodu czkają z tym do ostatniej chwili.

Czytaj też: Jednolity Plik Kontrolny. Nowy obowiązek spełniło już 1,3 mln przedsiębiorców

W poniedziałek 26 lutego wydłużono godziny pracy konsultantów infolinii Krajowej Informacji Skarbowej, a urzędy skarbowe w całej Polsce będą oferowały wsparcie telefoniczne do godziny 22.

Szacuje się, że obowiązek obejmie po raz pierwszy około półtora miliona podmiotów. Każdy płatnik VAT musi składać JPK. Tego obowiązku nikt z niego nie zdejmie – urząd skarbowy może tylko, na dobrze umotywowaną prośbę podatnika, odroczyć termin składania raportów.

Zobacz też: Duże zmiany podatkowe dla blisko trzech milionów polskich firm

JPK a deklaracje VAT

Część pytań, które mikroprzedsiębiorcy zadawali konsultantom infolinii, dotyczyła tego, czy złożenie JPK zwalnia ich z obowiązku składania deklaracji VAT. A tak nie jest. Nowość wprowadzona dzięki JPK polega na tym, że papierowe deklaracje zostały całkowicie zastąpione formularzami elektronicznymi.

Podpis elektroniczny, profil zaufany, dane autoryzujące

Podatnicy mogą wybrać jeden z trzech sposobów złożenia pliku JPK.

Można to zrobić tzw. kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jest on jednak płatny, w związku z czym korzystają z niego przede wszystkim biura rachunkowe i duże firmy. Drugim sposobem jest skorzystanie z bezpłatnego profilu zaufanego (eGO), który potwierdza tożsamość przedsiębiorcy w systemach elektronicznej administracji państwowej. Można go założyć online, ale konieczne jest zatwierdzenie dokumentem potwierdzającym tożsamość. Bezpłatny profil można też założyć przez system bankowości elektronicznej, z którego korzysta przedsiębiorca.



Więcej informacji na temat profilu zaufanego znajduje się na poświęconej mu w całości stronie internetowej, którą uruchomiło Ministerstwo Finansów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przede wszystkim najmniejszym podatników, uruchomiono też trzecią metodę autoryzacji. Od 5 lutego mikrofirmy mają możliwość uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi. System poprosi o podanie imienia i nazwiska, numeru NIP lub PESEL, daty urodzenia oraz kwoty przychodu lub dochodu za 2016 r.

To te same dane, które potrzebne są do podpisania rocznego zeznania podatkowego. Z tej metody przedsiębiorcy będą mogli skorzystać tylko w 2018 r. Od 2019 r. akceptowany będzie jedynie profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Ministerstwo przewidziało jeszcze jedno uproszczenie – umożliwiło stworzenie i przesłanie pliku za pomocą bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma.

- Podatnicy nie muszą korzystać z usług biur rachunkowych lub płatnych programów księgowych. Przygotowana przez nas aplikacja jest łatwa w obsłudze i dostępna dla wszystkich bez jakichkolwiek opłat – przekonuje wicedyrektor Departamentu Poboru Podatków w MF Zbigniew Wiliński.

Dzięki aplikacji podatnicy automatycznie wygenerują JPK (na bazie ewidencji VAT), wyślą go do Ministerstwa Finansów oraz pobiorą Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Plik trzeba składać co miesiąc

Informacje o prowadzonej ewidencji przedsiębiorcy muszą składać co miesiąc bez wezwania. Dokument musi zostać złożony do 25. dnia miesiąca, chyba że wypada on w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Wtedy następuje przesunięcie do pierwszego dnia roboczego. Z taką sytuacją mamy do czynienia w lutym, stąd ostateczny termin wypada 26.