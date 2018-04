Komandosi z Lublińca wyposażeni w podróbki. Zamiast amerykańskich noży dostali chińskie

Fot. East News/Łukasz Szemelej do wyposażenia osobistego żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu miało trafić 400 noży Spyderco

Dowództwo Wojsk Specjalnych ma zastrzeżenia do dostarczonego wyposażenia elitarnej jednostce komandosów. Zamiast znanych z solidności noży amerykańskiej firmy Spyderco, otrzymała chińską tandetę.

Dostawcę wybrano z przetargu. Zgłosiły się trzy firmy. Wybrano warszawską spółkę IT Projekt. Wartość umowy opiewała na ok. 231 tys. zł – pisze "Rzeczpospolita".

400 noży Spyderco miało trafić do wyposażenia osobistego żołnierzy Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

Wojsko zakwestionowało jednak autentyczność noży. Co prawda były oznaczone znakiem towarowym słynnej amerykańskiej marki, ale swoje podejrzenia dowództwo zdecydowało się sprawdzić u źródeł.

Jak pisze "Rzeczpospolita", z amerykańskiej centrali firmy Spyderco komandosi uzyskali informację, że polski dystrybutor noży tej marki nie sprzedał ich firmie, która miała dostarczyć je Lublińcowi.

Żandarmeria zabezpieczyła noże, armia nie zapłaciła, a sprawa trafiła do prokuratury. Po umorzeniu sprawy komandosi zaskarżyli decyzję do sądu, opisuje sprawę dziennik.

Teraz toczy się dochodzenie w sprawie. Jak informuje "Rzeczpospolitą" ppłk Krzysztof Łukawski, rzecznik Dowództwa Wojsk Specjalnych, złożone w prokuraturze zawiadomienie dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa z artykułów ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Z informacji Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wynika, że nikomu nie postawiono zarzutów. Dochodzenie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury w Lublińcu.

A co na to sam dostawca? Maciej Szadkowski zapewnił w rozmowie z dziennikiem, że IT Projekt rozwiązał umowę z JW Komandosów. Jak podkreślał, działał w dobrej wierze. Zaoferował pomoc w rozwiązaniu sprawy.

Na swój koszt wykonał też ekspertyzę noży. Jak przekonuje wykazała ona, że noże, choć praktycznie nie odróżniają się od oryginalnych wyrobów, nie są jednak oryginalne.

