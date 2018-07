Sejm powołał komisję śledczą ds. VAT. Zbada ewentualne nieprawidłowości za czasów rzadów Platformy

Fot. STANISLAW KOWALCZUK Komisja zbada ewentualne nieprawidłowości w latach 2007-2015

Sejm podjął uchwałę w sprawie powołania komisji śledczej ds. VAT. Jej zadaniem będzie m.in. zbadanie prawidłowość działań poprzedniego rządu związanych z zapewnieniem dochodów z VAT i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie.

Komisja będzie badać okres od grudnia 2007 do listopada 2015 roku. Za jej powołaniem zagłosowało 390 posłów, przeciw było trzech, a czterech wstrzymało się od głosu.



Komisja będzie badać okres od grudnia 2007 do listopada 2015 roku. Za jej powołaniem zagłosowało 390, przeciw było trzech posłów, a czterech wstrzymało się od głosu - informuje PAP.

W uzasadnieniu projektu uchwały o powołaniu komisji śledczej ds. VAT posłowie PiS napisali, że w latach 2007-2015 obserwowano zjawisko stopniowego rozszczelnienia systemu podatku VAT. Według nich Polska nie realizowała działań sugerowanych przez raporty Komisji Europejskiej i wprowadzanych w podobnych jurysdykcjach podatkowych, np. w Czechach czy też na Słowacji.

Autorzy projektu zarzucają państwu, że ściągało należności podatkowe od własnych obywateli po to, by następnie zdobyte w ten sposób środki wypłacać grupom przestępczym.

Zwrócili też uwagę, że w 2007 r. luka dochodów z podatku VAT wynosiła ok. 8,8 proc. i od tego momentu zaczęła dynamicznie rosnąć, dochodząc do ok. 26 proc. w roku 2015. Według szacunków Komisji Europejskiej luka w dochodach z tytuły podatku VAT w latach 2010 - 2015 wynosiła średniorocznie ok. 24 proc. będąc tym samym wyraźnie powyżej średniej unijnej.



Autorzy podkreślają, że trend odwrócił się po tym, jak w 2015 r. nastąpiła zmiana rządu.

- Skuteczne dążenia do poprawienia ściągalności podatków podjęte przez rząd po 2015 roku rodzą szereg pytań o przyczyny bezczynności rządu w tym zakresie w latach 2007-2015 – czytamy w projekcie.

Straty dla finansów publicznych wynikające z owej bezczynności szacowane są na 200-300 miliardów złotych.



W toku prac komisja powinna wskazać osoby odpowiedzialne, określić stopień winy - od niekompetencji i zaniedbania po działanie umyślne oraz sformułować wnioski w zakresie konsekwencji politycznych i karnych, kierując wnioski do odpowiednich organów - postulują pomysłodawcy powołania komisji.





Nie ma zgody na badanie dłuższego okresu



Sejm odrzucił jednocześnie wnioski opozycji, która chciała rozszerzyć okres, którym zajmie się komisja. Klub PSL-UED wnioskował, by komisja badała okres od marca 2014 r. do końca 2017 r. Odrzucono też poprawkę, która zwiększała liczbę członków komisji z 9 do 11.



Komisja będzie zajmowała się w szczególności działaniami, zaniedbaniami i zaniechaniami m.in. członków rządu, ministra finansów i podległych im funkcjonariuszy publicznych.

Wskazano również na prezesa Najwyższej Izby Kontroli i podległych mu funkcjonariuszy publicznych, prokuraturę oraz organy powołane do ścigania przestępstw, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Komendanta Głównego Policji i podległych im funkcjonariuszy publicznych.



Komisja będzie liczyć 9 członków. PiS rekomenduje na przewodniczącego komisji posła Marcina Horałę.





