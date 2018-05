Rostowski wybiera się przed komisję ds. wyłudzeń VAT. "Nie boję się oskarżeń"

Fot. Witold Rozbicki/REPORTER Rostowski uważa, że PiS uprawia "kłamstwo VAT-owskie"

Jacek Rostowski, minister finansów w rządzie PO-PSL, zapowiedział, że stawi się przed sejmową komisją śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Niedługo powoła ją Sejm.



- Oczywiście. Będę się tego domagał – powiedział Rostowski na antenie RMF FM, pytany czy stawi się przed komisją ds. wyłudzeń VAT. – Żadnych zarzutów nie usłyszę – dodał.

- Myślę, że dam sobie bardzo dobrze radę. I to z jednej, bardzo prostej przyczyny. Od dwóch lat PiS głosi to, co można tylko nazwać kłamstwem VAT-owskim – stwierdził Rostowski. Według niego polega ono m.in. na rozpowszechnianiu informacji o zniesieniu przez rząd PO-PSL 30-procentowej automatycznej sankcji za błędy VAT-owskie.

- Myśmy tę sankcję znieśli, ale ustawa była przygotowana przez rząd PiS i Zytę Gilowską – przypomniał był szef resortu finansów. Stwierdził ponadto, że z perspektywy czasu uważa tę decyzję za błąd.

Większe przychody z VAT-u to nie zasługa rządu

Zdaniem Rostowskiego tzw. luka VAT-owska jest bardzo nierzetelnym pojęciem. – To obliczenia między teoretycznymi dochodami z VAT-u, a tymi, które są. Wiedzieliśmy, że dochody są niskie, ale uważaliśmy to za naturalny skutek światowego kryzysu finansowego – powiedział.

Rostowski uważa także, że PiS mija się z prawdą w sprawie uszczelniania VAT. Sumę 30 mld zł, jaką z tego tytułu udało się uzyskać wg premiera Mateusza Morawieckiego, uważa za mało wiarygodną.

– Komisja Europejska mówi, że to 7 do 9 mld, czyli jedna czwarta. Co resztą? Efekt wzrostu gospodarczego wynikającego z dobrej koniunktury w Europie i na świecie, a także inna struktura dochodu narodowego, inna struktura PKB, bo za PiS mamy dochód nakręcany przez konsumpcję i import – wyjaśnił.

Dodał także, że nie spodziewa się, żeby postawione zostały mu jakieś zarzuty. Sprawę swojego zastępcy z czasów rządów PO-PSL czyli Jacka Kapicy, któremu zarzucono, że naraził państwo na stratę 20 mld złotych, nazwał „skandalem”.

- To człowiek, który branżę hazardowa de facto zamknął. I ci ludzie z tej branży próbują się na nim mścić od lat. Powiedzieć, że działał na ich korzyść jest po prostu niesamowitym skandalem i podłością – skończył.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl