Zbił majątek na jogurtach, czas na wódkę. Zbigniew Komorowski wprowadzi na rynek Kazimierza Wielkiego

Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta Zbigniew Komorowski wie, jak zarobić na produkcji

Zbigniew Komorowski, który dorobił się fortuny m.in. na produkcji jogurtów Bakoma, startuje z nowym biznesem. Będzie produkował wódkę. Nie mógł wymarzyć sobie lepszej promocji dla jednej z marek – jesienią na półki trafią bowiem butelki sygnowane marką Kazimierz Wielki.

Pierwsze informacje o tym, że właściciel Bakomy zamierza wejść na rynek alkoholi pojawiły się w grudniu 2016 r. Wówczas jeden z branżowych portali ujawnił, że nowa firma Komorowskiego Wódki BZK Alco zarejestrowała w Urzędzie Patentowym kilka znaków graficzno-słowno-przestrzennych.

O przedsiębiorstwie Wódki BZK Alco przez kolejne miesiące było cicho. Do czasu. Na rynek trafia obecnie jej pierwszy produkt - wódka Björn. Jak donosi "Puls Biznesu", jesienią dołączy do niej kolejna - Kazimierz Wielki.Trudno wyobrazić sobie lepszy moment na uruchomienie sprzedaży – ostatni z rodu Piastów jest w ostatnim czasie bardzo popularny, dzięki serialowi Telewizji Polskiej "Korona Królów".

Co ciekawe, informacje o kolejnych produktach pochodzą z komunikatów agencji odpowiedzialnej za ich promocję, nie od producenta.

Przedstawiciele branży spirytusowej w rozmowie z dziennikiem wprost przyznają, że wejście rodziny Komorowskich na rynek alkoholi oznacza pojawienie się nowego, silnego gracza.

- Komorowscy są w stanie wyprodukować wódkę "od pola do stołu" na ogromną skalę. Od lat są specjalistami w skupie surowców i produkcji etanolu, który wprawdzie trafia teraz w dużej mierze do przemysłu, ale na bazie posiadanych fabryk są w stanie zaopatrzyć całą Polskę właśnie w alkohole wysokoprocentowe Zakład Bioagry znany jest z nowoczesności i wydajności. Ponadto dzięki mlecznej nodze biznesu rodzina ma doświadczenie w produktach konsumenckich, a co za tym idzie– relacje z sieciami handlowymi i know-how w budowaniu marki. Takim zestawem możliwości produkcyjno-sprzedażowych nie może się pochwalić nikt w tej branży - mówi menedżer z branży.

W skład majątku Zbigniewa Komorowskiego i jego rodziny, który "Wprost" wycenił w ubiegłym roku na 1,9 mld zł, wchodzi przede wszystkim grupa BZK – Bakoma, Komagra, Polskie Młyny, Bioagra i Bioagra Oil.