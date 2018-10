Komputer w leasingu. Ile to kosztuje?

Fot. Pixabay (CC0)

Nie masz pieniędzy na sprawny i nowoczesny sprzęt komputerowy do firmy? To nie problem. Komputer, tak jak samochód, można wziąć w leasing. To rozwiązanie tanie i korzystne podatkowo. Po 18 miesiącach można wymienić sprzęt na nowy – szybszy i wydajniejszy niż model sprzed kilku lat.

Leasing komputerów polega na wypożyczeniu sprzętu, za co wypożyczający pobiera opłatę – najczęściej miesięczne raty. Podpisując umowę leasingową decydujemy się na długość okresu leasingowania – zwykle jest to od 18 do 48 czy nawet 60 miesięcy. Całkowity koszt leasingu to suma pierwszej wpłaty, wszystkich rat oraz kwota wykupu, o ile przedsiębiorca się na niego zdecyduje – nie jesteśmy do tego zmuszeni.





Dla kogo leasing komputerów?

W leasing można wziąć wszystko, co jest potrzebne do informatycznego funkcjonowania firmy – czyli sprzęt i oprogramowanie. Wyleasingować można również: myszkę, klawiaturę, monitor, laptop aż po drukarkę, serwery i specjalistyczne programy. Generalnie przy leasingu najbardziej opłaca się podpisać umowę na kompletny zestaw, by później nie trzeba było kupować za gotówkę jego kolejnych elementów – będą zdecydowanie droższe.

Dla każdego, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, którzy dopiero startują. Zaraz po założeniu firmy rosną potrzeby a nie ma jeszcze wystarczających przychodów. Zakup nawet kilku dobrej klasy komputerów do biura to wydatek nawet kilkunastu tysięcy złotych.



Kolejny ważny argument na rzecz leasingu. Dzisiaj sprzęt komputerowy starzeje się niezwykle szybko. Po dwóch latach pracy, nowoczesny wydawałoby się laptop może okazać się niezdatny do obsługi nowych programów. Nie mówiąc już o komputerach przeznaczonych do zadań takich jak obróbka grafiki czy video. Co gorsza – ich cena też mocno spadnie i nie ma co liczyć na to, że dwuletni komputer uda się korzystnie sprzedać. Samochód tuż po wyjechaniu z salonu traci kilkanaście procent wartości. W branży komputerowej jest jeszcze gorzej.



Leasing jest rozwiązaniem tego problemu – po dwóch latach oddajemy stary sprzęt, podpisujemy kolejną umowę leasingową i znów cieszymy się nowoczesnymi komputerami. I to wszystko za relatywnie niską miesięczną ratę.

Leasing komputera a podatki

Z punktu widzenia fiskusa istnieją dwa podstawowe rodzaje leasingu – finansowy i operacyjny. Leasing finansowy jest polecanym rozwiązaniem w przypadku umów długoterminowych – jego zaletą jest m.in. możliwość amortyzacji sprzętu przez leasingobiorcę oraz to, że po zakończeniu umowy przedmiot leasingu przechodzi na jego własność.



Komputery i podobny sprzęt są oferowane w leasingu operacyjnym (który jest lepiej dopasowany do krótkoterminowego użyczenia).



VAT (23 procent) po prostu jest doliczany do każdej raty leasingowej i podlega w całości odliczeniu przez leasingobiorcę. Jeśli zaś chodzi o podatek dochodowy, to wpłatę początkową i raty leasingowe oraz kwotę wykupu (jeśli przedsiębiorca się na nią zdecyduje) w całości można wrzucić w koszty uzyskania przychodu. Można to też zrobić ze wszystkimi kosztami związanymi z eksploatacją sprzętu – w tym serwisu czy ubezpieczenia.



Dodajmy, że umowa leasingu musi zostać zawarta co najmniej na okres równy 30 proc. normatywnego okresu amortyzacji sprzętu IT, co odpowiada 18 miesiącom. Nie ma jednak przeszkód by ten czas był dłuższy – najczęściej przedsiębiorcy decydują się na 24 lub 36 rat.





Leasing czy kredyt?

Każdy przedsiębiorca, który kiedykolwiek brał (lub próbował wziąć) kredyt w banku wie, jak wiele formalności musi spełnić, żeby to się udało – zaświadczenia z ZUS, Urzędu Skarbowego, a czasem nawet biznesplan czy sprawozdania finansowe. Ważna jest też historia kredytowa i to, jak długo działalność jest prowadzona. Nie uda się też wziąć kredytu firmie, która już ma zbyt duże zobowiązania.



Jeśli chodzi o dostępność – leasing wygrywa z kredytem. Główną zaletą jest tu szybkość podpisania umowy i minimum formalności. W przypadku leasingu sprzętu IT zwykle stosowana jest procedura uproszczona. Najczęściej wystarczą podstawowe dokumenty firmy (wypis z rejestru działalności), dowód osobisty i jakiś wkład własny – np. 5 lub 10 procent wartości leasingowanego przedmiotu. Umowę zawiera się w ciągu kilku godzin. W takim przypadku firma leasingowa nie wymaga żadnych dodatkowych zabezpieczeń, ani nawet zeznań podatkowych czy innych dowodów wypłacalności leasingobiorcy. Jedną z przyczyn jest to, że sprzęt wzięty w leasing pozostaje własnością leasingodawcy do czasu ewentualnego wykupienia go przez leasingobiorcę po wygaśnięciu umowy leasingowej. W przypadku niespłacania terminowego rat – przedsiębiorca traci wypożyczony sprzęt.

Leasing laptopa. Czy to się opłaca?

Chcemy kupić jeden z najbardziej docenianych laptopów do uniwersalnych zastosowań – Dell Vostro 5471. Zamontowany w nim procesor Intel Core i5 ósmej generacji gwarantuje niezawodność i płynność działania – zarówno dla specjalistów pracujących na materiałach multimedialnych jak i dla tych, którzy wykorzystują komputer do codziennych zadań i nie chcą się martwić o płynność czy stabilność działania. Do tego 14-calowa matowa matrycja Full HD, 256 GB dysk SSD i 8 GB pamięci RAM. Świetny sprzęt dla firmy już wybrany, czas na decyzję: kredyt czy leasing?



Taki laptop w sklepie x-kom oferowany jest za 3 599 zł brutto, czyli 2926,02 zł netto. W ofercie leasingowej tego sklepu kalkulacja wygląda następująco:



- okres finansowania: 24 miesiące



- wpłata początkowa: 292,60 zł netto



- rata miesięczna: 123,14 zł netto



- koszt wykupu: 29, 26 zł netto



W sumie to 3 277,22 zł netto. Czyli całkowity koszt finansowania to 351,20 zł netto. Czyli 12 procent przez dwa lata. Po tym czasie decydujemy, czy sprzęt odkupujemy czy podpisujemy kolejną umowę na nowego laptopa dla firmy (w tym ostatnim przypadku w kieszeni pozostaje oczywiście niecałe 30 zł niepłaconego kosztu wykupu, drobiazg, ale odnotowujemy).



Teraz – kredyt ratalny. Wyliczamy według kalkulatora dostępnego na stronie tego samego sklepu (x-kom.pl)



- okres finansowania: 24 miesiące



- wpłata początkowa: 292,60 zł netto (359,90 brutto)



- rata miesięczna: 128,85 zł netto (167,35 brutto)



W sumie mamy 3 385 zł netto, faktyczny koszt kredytu na laptopa to 458,98 zł, czyli 15,6 procent.

Komputer w leasingu. Dwa lata bez zmartwień

Niezależnie od tego, czy prowadzisz kwiaciarnię w małym mieście czy też dużą firmę usługową w stolicy – decyzja o wyborze kredyt vs. leasing na sprzęt IT zależy głównie od tego, czy chcesz ograniczyć swoją zdolność kredytową czy nie. Przypomnijmy, że leasing komputerów nie wpływa na zmniejszenie tej zdolności – zaoszczędzone w ten sposób zasoby można wykorzystać pożyczając pieniądze na inne wydatki, które popchną firmę do przodu.



Drugim istotnym argumentem jest elastyczność – kiedy kończy się umowa leasingu na komputer nie musisz kupować zużytego już sprzętu ani – jak przy kredycie – martwić się o jego utylizację czy modernizację. Po prostu podpisujesz kolejną umowę i znów pracujesz na nowym komputerze. Nie martwisz się też o jego serwis – komputery do dwóch lat są na gwarancji. Po zakończeniu kredytu możesz więc i tak stanąć przed koniecznością kolejnego zakupu.



W niektórych przypadkach (nisko, lub wcale nieoprocentowane raty) kredyt na komputer jest korzystniejszy finansowo. Różnica jest jednak na tyle niewielka, że prawdopodobnie nie będzie miała wpływu na finanse firmy. A jak się okaże, że nie ma potrzeby wymiany sprzętu na nowy - pod koniec umowy leasingowej można go wykupić za symboliczną już wtedy opłatę i dalej go używać.