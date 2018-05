Grzegorz Baczewski nowym dyrektorem generalnym Konfederacji Lewiatan

Fot. PAP/Leszek Szymański - Wszystkie osoby, którym powierzyliśmy kierowanie Lewiatanem dobrze znają organizację i mają doświadczenie w rozwijaniu usług dla biznesu - mówi dr Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan

Nowym dyrektorem generalnym Konfederacji Lewiatan został dr Grzegorz Baczewski, dotychczasowy zastępca dyrektora generalnego i szefa zespołu ekspertyzy. Jego poprzednik – Lech Pilawski – pozostanie w strukturze Lewiatana jako doradca prezydent Konfederacji.

Konfederacja Lewiatan to organizacja pozarządowa, która reprezentuje interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Do ich osiągnięć należą: 19% CIT i PIT od działalności gospodarczej, nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (własny projekt), zablokowanie wprowadzenia jednolitej ochrony patentowej na terytorium RP, czy niższy VAT na budownictwo mieszkaniowe po wejściu do UE.

Dr Baczewski jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ZUS i przewodniczący, Rady Rynku Pracy. Również studenci UW mogą go spotkać na swojej uczelni, ponieważ pracuje tam jako adiunkt.

- Lewiatan jest dziś silną i rozpoznawalną organizacją, którą wciąż intensywnie rozwijamy. To doskonały moment na wprowadzenie zmian w zespole zarządzającym - wyjaśnia dr Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

