Kongres 590 w Jasionce koło Rzeszowa. Mateusz Morawiecki ze specjalnym przemówieniem

- Musimy mieć długoterminowy plan budowy polskiego kapitału - mówi podczas Kongresu 590 Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister rozwoju. I przypomina tezy czołowych ekonomistów, że "Polska została skolonizowana przez Europę Zachodnią". Trwa drugi dzień jednej z największych imprez ekonomicznych w Polsce. Money.pl jest w Jasionce pod Rzeszowem, gdzie trwa Kongres 590. Zapraszamy na relację na żywo.

aktualizacja 13:16

Wicepremier Mateusz Morawiecki przez godzinę opowiadał o tym, co ekipa rządząca przygotowała dla przedsiębiorców.

- Zasady kapitalizmu nie są wyryte w kamieniu - stwierdził w czwartek wicepremier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, rząd dokonuje "fundamentalnej" zmiany w podejściu do rynku. Pełną relację z wystąpienia wicepremiera można przeczytać w money.pl. Tym razem wicepremier ma się skupić na innych wątkach. M.in. będzie omawiał zmiany dla przedsiębiorców.

Podczas dzisiejszego wystąpienia wicepremier Morawiecki podkreślał znaczenie przemysłu dla całej polskiej gospodarki. Mówił tez o sukcesie ostatnich lat. - Mając 8 proc. populacji w UE 2/3 nowych miejsc pracy w przemyśle we wspólnocie, utworzyliśmy właśnie w Polsce.

Minister rozwoju i finansów podkreślił przy tym, że wcześniejsze prognozy nie dawały Polsce żadnych szans, na tak dynamiczny rozwój. - Tak też było tu w Polskiej dolinie lotniczej, gdzie powstało mnóstwo firm od zera i dziś stąd właśnie eksportujemy nasze produkty na cały świat. Tego właśnie potrzebujemy, bo przemysł jest bardzo istotną dziedziną gospodarki, od której wszystkie inne gałęzie rozchodzą się jak kręgi po wodzie – mówił Morawiecki.

Minister podkreślał też znaczenie dobrej współpracy między wszystkimi graczami na rynku. W jego ocenie tylko dzięki wspólnym celom łączącym pracowników, pracodawców i przedstawicieli administracji centralnej dalszy rozwój jest możliwy.

Wicepremier nie szczędził też pochwał polskim przedsiębiorcom. - Raje podatkowe są piekłem dla współczesnych społeczeństw. Jednak wy polscy przedsiębiorcy nie szukacie łatwych korzyści i wiecie że niezapłacone podatki to niewybudowane szpitale i drogi. Potrzebujemy solidaryzmu rozwojowego, gospodarczego. Tylko kooperacja zapewnia sukces najmocniejszym państwom – mówił Mateusz Morawiecki.

Wicepremier mówił również o najniższym od lat bezrobociu, które oczywiście może cieszyć, ale jest tez potężnym wyzwaniem dla przedsiębiorców, dla których ten ubytek jest odczuwalny.

- Z tym też musimy sobie poradzić. To potężny problem, bo jak zacznie nam brakować rąk do pracy to będziemy biegli w tym wyścigu z dwoma kamieniami, bo kapitału też nie mogliśmy budować przez ostatnie 300 lat – mówił Morawiecki.

Minister mówiąc do zgromadzonych przedsiębiorców podzielił się z nimi nadzieją, że doceniają to co jego ekipa zmieniła w obszarze podatkowym. Polityk przypominał, że to rząd PiS obniżył podatek CIT do 15 proc.

- Udało się też uszczelnienie systemu podatkowego. W to też nikt nie wierzył, ale na samym podatku VAT w tym roku oszczędzimy 20, a w sumie z innymi obszarami podatkowymi 30 mld zł. Zabraliśmy to bandytom oszustom, a daliśmy ludziom – mówił Morawiecki

Wicepremier zwrócił uwagę, że gdyby przez nieszczelny system nie przeciekały miliardy rocznie, w Polsce moglibyśmy mieć najgęstszą siec dróg i autostrad. - Te 250, 300 ostatnich lat, z krótka przerwą na II RP, to smutna historia Polski. Nie możemy zmarnować wielkiej szansy na waśnie i spory musimy ją wykorzystać, bo Polska jest jedna – podsumował Mateusz Morawiecki.

W czwartek i piątek w Jasionce pod Rzeszowem trwa Kongres 590. To jedno z większych wydarzeń ekonomicznych w Polsce w tym roku. Nazwa imprezy wzięła się od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane przez polskie firmy. Pomysłodawcą jest Fundacja im. Sławomira Skrzypka. Kongres jest okazją do wymiany idei i doświadczeń biznesu, nauki, polityki.