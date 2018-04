Konstytucja biznesu wchodzi w życie. Działalność nierejestrowana, ulga na start

Fot. Andrzej Iwańczuk/REPORTER Konstytucja biznesu zastąpi ustawę o działalności gospodarczej.

Najmniejsi przedsiębiorcy nie muszą rejestrować działalności i płacić składek. Ponadto ulga na start, czyli zwolnienie ze składek ZUS przez pierwsze pół roku. Wreszcie zasada: co nie jest zabronione, jest dozwolone. To elementy wchodzącej 30 kwietnia w życie konstytucji biznesu.

Z działalności nierejestrowanej skorzystają ci, których przychody nie przekraczają 1050 zł miesięcznie. Jednak i ta zasada może ulec zmianie. W piątek Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, zaproponowała, by przedsiębiorcy z przychodami poniżej 31 500 rocznie (2625 miesięcznie) mogli płacić niższe niż dotychczas składki ZUS - informuje "Rzeczpospolita". Obniżka nie dotyczyłaby składki zdrowotnej.

Konstytucja biznesu zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Pochodzące z 2004 roku przepisy były nowelizowane już blisko 80 razy.

Co się zmienia?

Konstytucja wprowadza szereg zmian. Najważniejsza? Przywrócenie zasady, że co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Dodatkowo istotne jest też wprowadzenie domniemania uczciwości przedsiębiorcy. W praktyce zasada ta będzie działać, gdy urząd będzie rozstrzygał w konkretnej sprawie. To nie przedsiębiorca będzie musiał udowadniać swoją niewinność. To urzędnicy muszą przyjść z konkretnymi i popartymi dowodami wątpliwościami.

Dodatkowo przepisy wprowadzają zasadę proporcjonalności. Jak ta zasada ma działać? Urząd nie będzie mógł nakładać nieuzasadnionych obciążeń: nie będzie mógł żądać dostarczenia dokumentów, którymi dysponuje. Taki przepis ma nie tylko bronić przedsiębiorców przez zakusami poszczególnych urzędników. Ma zachęcić też administrację do korzystania z własnych zasobów, m.in. systemów teleinformatycznych.

Przedsiębiorca nie będzie musiał dostarczać np. poświadczonej kopii, jeżeli przepisy nie wymagają tego wprost. W wielu wypadkach wystarczy okazanie urzędnikowi oryginału dokumentu, a on sam będzie mógł sporządzić i potwierdzić jego kopię. Skończą się więc wizyty u notariusza dla zdobywania kolejnych poświadczeń.

Według prof. dr. hab. Marka Szydło z Uniwersytetu Wrocławskiego, który brał udział w pracach nad pakietem ustaw, istotną zaletą nowych przepisów jest również zwiększenie bezpieczeństwa i pewności prowadzenia działalności. - Przełomowa jest instytucja tzw. utrwalonej praktyki interpretacyjnej - tłumaczy. Co to oznacza?

- Jeżeli przedsiębiorca dostosuje swoją działalność do wykładni danych przepisów, która w odniesieniu do analogicznych spraw przeważa, to będzie miał gwarancję, że nie poniesie w tego tytułu żadnych sankcji i kar oraz nie będzie obciążony wyższymi daninami publicznymi - wyjaśnia prof. Szydło.

Ten przepis ma jeszcze jeden wymiar. Nie będzie już możliwe nagłe zmienianie interpretacji podatkowych i obejmowanie nowymi daninami ogromnych grup przedsiębiorców. I jak mówią eksperci - nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi też o zaufanie do państwa.

Jeden z twórców konstytucji biznesu jest zdania, że dla przedsiębiorców istotne będą też tak zwane objaśnienia prawne. Dla skomplikowanych przepisów urzędnicy będą wydawać napisane przystępnym językiem „objaśnienia”. Przedsiębiorca, który będzie stosował się do nich, nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji w przypadku popełnienia błędów.

Eksperci zwracają uwagę, że w ciągu kilku lat taka zmiana powinna też zupełnie zmienić sposób komunikowania się urzędników z przedsiębiorcami. Łatwiejszy język pojawi się nie tylko w przepisach, ale również np. w wydawanych decyzjach. Prowadzący biznes od dawna zwracają uwagę, że urzędy mają problemy z przejrzystym wysławianiem się.

Organizacje pracodawców zwracają z kolei uwagę na inne założenia konstytucji biznesu. Najdrobniejsi przedsiębiorcy nie będą musieli rejestrować działalności, jeżeli nie osiągną odpowiedniego progu przychodu - miesięcznie mniej niż 50 proc. pensji minimalnej. A to oznacza, że osoby udzielające korepetycji lub sporadycznie sprzedające coś w internecie, nie będą ścigane za niezarejestrowanie działalności.

Początkujących i drobnych przedsiębiorców ucieszy jeszcze jedna zmiana. To nowa ulga na start. Przez 6 miesięcy nowa firma nie będzie musiała opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. A do tego nie straci prawa do „małego ZUS-u”. Razem ulgowy okres zostanie wydłużony do 2,5 roku.

- Dla polskiej gospodarki i jej dalszego wzrostu Konstytucja Biznesu na pewno będzie wartością dodaną. Wielu drobnych przedsiębiorców zachęci do wyjścia z szarej strefy, zaś przedsiębiorców dużych zawarte w niej instrumenty skłonią do większych i bardziej odważnych inwestycji – argumentuje prof. Marek Szydło. Prowadzących biznes z pewnością ucieszy też, że część spraw urzędowych wreszcie będą mogli załatwić drogą internetową. Czekanie w kolejce odejdzie w przeszłość.

Jak sprawę widzą przedsiębiorcy?

Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich jest zdania, że najważniejszą nowością jest stworzenie zupełnie nowej instytucji - Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Ten ruch to wysłuchanie głosu przedsiębiorców. Od dawna tłumaczyli, że w Polsce nie ma ani jednej instytucji państwowej, która stoi po ich stronie. I wreszcie ma się to zmienić. To jest coś, czego w prawie u nas jest nie było - tłumaczy w rozmowie z money.pl Kowalski.

Jego zdaniem sukces wprowadzenia całej konstytucji będzie zależał właśnie od tego, jak sprawnie będzie funkcjonował ten nowy urząd.

- To jeden z najważniejszych przepisów, które wprowadza konstytucja - tłumaczy. I wystarczy spojrzeć na zadania, które będą przed nim stały.

Na przykład na wniosek rzecznika urzędy będą musiały wydać objaśnienia dla wskazanych przepisów. To on zdecyduje więc, co urzędnicy będą musieli wyjaśnić.

Zdaniem Kowalskiego rzecznik będzie wsparciem głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie dysponują ogromnymi kwotami na prawników. Jak zaznacza przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, to mali i średni mają problemy z obroną przed aparatem administracji.

- Przedsiębiorcy często przyznają, że albo nie mają siły, albo nie mają środków, albo nie mają czasu na długotrwałe spory z urzędnikami. Niektórzy wolą zapłacić kary niż walczyć o poprawną interpretację przepisów. Nie czarujmy się, błędy urzędników się zdarzają. Jeżeli pojawi się instytucja, która te błędy będzie wyłapywać i mieć odpowiednią moc sprawczą, to skorzystają wszyscy - tłumaczy.

Kowalski zaznacza jednak, że Rzecznik MŚP nie będzie skuteczny, jeżeli jednocześnie nie nastąpią zmiany w sądownictwie i wymiarze sprawiedliwości. Zwraca też uwagę, że Konstytucja Biznesu będzie funkcjonować dobrze tylko, gdy i przedsiębiorcy, i urzędnicy będą jej przestrzegać.

