Korporacje szukają start-upów. Zapytaliśmy jak z nimi rozmawiać

Wyobraźmy sobie, że właśnie wprowadziliśmy się do nowej okolicy i organizujemy przyjęcie powitalne dla sąsiadów. Kowalski nie odstępuje nas na krok. Zasypuje nas historiami o swoim nowym samochodzie, planach na wakacje i sukcesach w pracy. Po długim monologu, zaprasza nas na wspólną grę w golfa. Z przyjemnością podszkoli nas z techniki i zdradzi kilka tajników co zrobić, aby być jeszcze lepszym graczem. Jest tylko jeden problem. Kowalski nawet nie zapytał, czy lubimy ba! potrafimy grać w golfa. Nagle pojawia się Nowak, który już w drzwiach bardzo dziękuje za zaproszenie. Doskonale wie, że jesteśmy bardzo zapracowani, a organizacja takiego spotkania wymagała od nas sporo wyrzeczeń. Co więcej, przynosi nam również drobny upominek – młynek do mielenia kawy, bo słyszał, że kochamy dobrą, świeżo zmieloną kawę. Co ma to wspólnego z biznesem? Chcąc nawiązać dobre relacje biznesowe, zamiast koncentrować się tylko na swoich sukcesach, wsłuchajmy się w potrzeby drugiej strony.