Koszty uzyskania przychodu. Nowe zawody objęte preferencyjnymi przepisami

Fot. Marek MICHALAK Fotografowie w dalszym ciągu moga korzystać z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów

Inżynierowie, projektanci gier komputerowych, muzealnicy, tłumacze - to niektóre zawody objęte nowymi przepisami o preferencyjnych kosztach uzyskania przychodu. Nowy katalog uprawnionych pojawił się zaledwie pół roku po poprzedniej zmianie, która dla odmiany ograniczyła listę twórców uprawionych do wyższych odliczeń.

1 stycznia 2018 r. zmieniły się niektóre przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (pełna nazwa aktu zmieniającego to o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), które ograniczyły możliwość korzystania z 50 proc. kosztów uzyskania przychodu do ściśle określonych rodzajów działalności twórczej.

Nietrafione przepisy

Nowelizacja spotkała się z krytyką tych twórców, którzy dotychczas mogli korzystać z preferencyjnych kosztów uzyskania przychodu, a następnie zostali z niej wykluczeni.

I tak, zgodnie z obowiązującymi od początku roku przepisami z 50-proc. kosztów mogły skorzystać osoby osiągające przychody z działalności:

twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa; badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej; artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii; w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów; publicystycznej.

Stracili m.in. projektanci, tłumacze, informatycy, graficy komputerowi.

Szybka nowelizacja nowelizacji

Zmiana przepisów nie tylko spotkała się z krytyką wielu grup twórców, ale też powodowała trudności interpretacyjne wśród samych prawników. Sejm bardzo szybko przystąpił do przeprowadzenia kolejnej zmiany dopiero co znowelizowanej ustawy (a dowodem na to, że było to konieczne, niech będzie fragment uzasadnienia do projektu, w którym czytamy, że poprzednim pracom towarzyszył duży pośpiech, co rzutuje na jakość przepisów).

W rezultacie ustawą z 15 czerwca 2018 r. wprowadzono do niej liczne zmiany. Rozszerzono katalog działalności, z których osiągane przychody uprawniają do wyższych kosztów. Z 50 proc. kosztów uzyskania przychodów mogą teraz korzystać twórcy uzyskujący przychody z tytułu:

działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa; działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki; produkcji audialnej i audiowizualnej; działalności publicystycznej; działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej; działalności konserwatorskiej; prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia; działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Co ważne, zmiany te obowiązywać będą z datą wsteczną od początku 2018 r., by twórcy, którzy w pierwszej noweli zostali pozbawieni uprawnień, nie czuli się pokrzywdzeni.

