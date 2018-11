Krajowa SKOK odcina się od afery KNF. "Nie znajdujemy odpowiednich słów oburzenia"

Kasa Krajowa informuje, że złożyła do prokuratury zawiadomienie o "uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa przez Krzysztofa Brejzę, polegającego na poniżaniu i pomawianiu Kasy Krajowej i SKOK-ów co naraża je na utratę zaufania potrzebnego do wypełniania przez Kasę Krajową i Kasy ich ustawowych funkcji".

W c zwartkowym wywiadzie dla Onetu Krzysztof Brejza nazwał system SKOK-u "systemem patologicznym i niebezpiecznym". - To system finansowy, który zaczyna przenikać kolejne instytucje państwa - stwierdził.

- Ludzie związani ze SKOK-ami w ostatnich latach wchodzili do Trybunału Konstytucyjnego, powoływani byli przez pana Chrzanowskiego na wysokie stanowiska urzędnicze w KNF - powiedział poseł PO. Dodał, że senator Grzegorz Bierecki jest szefem senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. - W parlamencie mamy do czynienia niemalże z tworzonym wewnątrz PiS-u klubem parlamentarnym SKOK-ów - powiedział Brejza.

Krajowa SKOK pisze, że "nie znajduje odpowiednich słów oburzenia, by odnieść się do kolejnych prób łączenia SKOK-ów ze wszystkimi nieprawidłowościami, wątpliwościami czy aferami związanymi z funkcjonowaniem rynku finansowego w Polsce".

- On przyszedł do nas do banku z prośbą włożenia depozytu. Już w tej chwili nie pamiętam, 60-70 mln zł. Na początku powiedzieliśmy mu, że to za duży depozyt [...]. Ostatnia rzecz, jakiej chciałem, to przyjmować depozyt od Biereckiego, to był szczyt tej całej awantury, widocznie chodził po wszystkich bankach - opowiadał Leszek Czarnecki.