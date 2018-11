Twórca SKOK-ów chciał zdeponować w banku Czarneckiego 60 mln zł. Nowy wątek w aferze KNF

Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku w zamian za ok. 40 mln zł - mówi Leszek Czarnecki w artykule w "Gazecie Wyborczej". Dziennik publikuje też stenogramy z rozmowy Czarnecki-Chrzanowski, do której doszło w marcu tego roku.

Jeden z najbogatszych Polaków mówi w niej, że jest cięty na PO - Że co, że objęli je bankowym? - dopytywał Marek Chrzanowski, szef KNF. Miał prawdopodobnie na myśli Bankowy Fundusz Gwarancyjny. To w 2012, za rządów PO, kasy SKOK zostały objęte przez BFG.

- On przyszedł do nas do banku z prośbą włożenia depozytu. Już w tej chwili nie pamiętam, 60-70 mln zł. Na początku powiedzieliśmy mu, że to za duży depozyt [..]. Ostatnia rzecz, jakiej chciałem, to przyjmować depozyt od Biereckiego, to był szczyt tej całej awantury, widocznie chodził po wszystkich bankach - opowiadał Leszek Czarnecki.