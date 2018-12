Kraków. Ponad 4 tys. piecyków gazowych do likwidacji

Program "Ciepła woda bez piecyka" jest wspólnie realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPREC) i PGE Energia Ciepła w Krakowie. W ramach podpisanej we wtorek umowy zajmą się likwidacją przestarzałych piecyków gazowych – jest ich dokładnie 4255. Te są zamontowane w blisko 60 budynkach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Ugorek, mieszka w nich ok. 7,5 tys. osób.