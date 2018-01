Kredyt a pożyczka - najważniejsze informacje i różnice pomiędzy nimi

Kredyt i pożyczka różnią się m.in. tym, kto może ich udzielić. Kredytobiorcą zostaje jedynie bank, natomiast pożyczkodawcą - osoba fizyczna lub instytucja będąca właścicielem pożyczanych pieniędzy bądź przedmiotów.

Co to jest kredyt?

Kredyt może być udzielany wyłącznie przez banki. Termin ten oznacza kwotę środków pieniężnych, którą instytucja finansowa przekazuje kredytobiorcy na czas określony w umowie. Umowa dotycząca kredytu powinna zostać sporządzona w formie pisemnej. Musi zawierać takie elementy, jak: kwotę, zasady oraz termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania (i warunki zmiany oprocentowania), a także wysokość prowizji. Należność powinna zostać spłacona w terminie zawartym w powyższym dokumencie wraz z odsetkami. Reguluje to ustawa o kredycie konsumenckim. Konsument może otrzymać kredyt po pozytywnej weryfikacji jego zdolności kredytowej. Oznacza ona, iż potencjalny kredytobiorca ma możliwość comiesięcznego spłacania rat. Od zdolności kredytowej zależy wysokość pożyczonej kwoty. Jeśli osoba ubiegająca się o kredyt może spłacić raty kredytu opiewającego na 5 tysięcy złotych, dostanie tylko tyle, nawet w sytuacji, gdy ubiegała się o 10 tysięcy złotych. Przy wnioskowaniu o kredyt należy podać cel, na który ma on zostać spożytkowany. Warto wiedzieć, że nie każde zobowiązanie finansowe zaciągnięte w banku można nazwać kredytem. Nie wszystkie produkty oferowane przez instytucje bankowe spełniają bowiem takie kryteria, jak wysokość miesięcznych rat lub określony termin spłaty. Jest tak m.in. w przypadku kredytu odnawialnego w koncie.

Co to jest pożyczka?

Pożyczka jest zdecydowanie szerszym pojęciem niż kredyt. Może jej udzielić nie tylko instytucja finansowa, ale także osoba fizyczna. Ważne jest, że pożyczane pieniądze (lub przedmioty) muszą należeć do pożyczkodawcy, a nie do osób trzecich. Zasady dotyczące udzielania pożyczek zostały spisane w Kodeksie cywilnym. Firmy pożyczkowe muszą działać też zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Aby otrzymać tego typu wsparcie finansowe, nie jest konieczne podanie celu, w jakim pieniądze mają zostać wydane. Co więcej, pożyczki nieprzekraczające 500 zł nie muszą być zawierane na podstawie umowy. Oddanie pieniędzy może nastąpić na podstawie zasad, które ustalą między sobą pożyczkodawca i pożyczkobiorca. Dokument powinien zostać podpisany dopiero przy pożyczaniu kwoty bądź przedmiotów o wartości powyżej 500 zł.

Różnica między kredytem a pożyczką

Pierwsza różnica między kredytem a pożyczką to podmiot udzielający wsparcia finansowego. W przypadku kredytu jest to wyłącznie bank, natomiast pożyczki - instytucja lub też osoba fizyczna. Przeznaczenie otrzymanych pieniędzy musi zostać określone przez kredytobiorcę. Natomiast pożyczkobiorca może wydać otrzymaną kwotę lub przeznaczyć pożyczone przedmioty na dowolny cel, którego nie ma obowiązku przedstawiać. Kolejną różnicą pomiędzy kredytem a pożyczką jest sposób uregulowania prawnego. Informacje na temat udzielania kredytu znajdują się w prawie bankowym, a pożyczki - w Kodeksie cywilnym. Kolejnym bardzo ważnym elementem różniącym te dwa sposoby pożyczania jest rodzaj umowy. Kredytobiorca i kredytodawca mają obowiązek podpisać umowę, w której znajdą się informacje m.in. o terminie i kosztach związanych z podjętym zobowiązaniem. Natomiast w przypadku pożyczki poniżej 500 zł nie ma konieczności zawierania umowy. Taki dokument należy sporządzić wtedy, gdy wartość pieniędzy lub przedmiotów przekracza tę kwotę. Z kredytem zawsze związane są opłaty, takie jak prowizja oraz odsetki, natomiast pożyczka może być darmowa. Pożyczka różni się od kredytu także formą własności przekazywanego kapitału. Kredytobiorca otrzymuje kapitał do swojej dyspozycji, jednak nie staje się on jego własnością. Z kolei pożyczka jest własnością pożyczkobiorcy. Ważne jest też to, że kredytodawca może pożyczać nie swoje pieniądze, natomiast osoba udzielająca pożyczki może rozporządzać jedynie kapitałem, będącym jej własnością.

Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny

Pożyczka hipoteczna i kredyt hipoteczny to następne formy przekazania kapitału. Kredyt hipoteczny można zaciągnąć na konkretny cel związany z nieruchomością, np. budową, kupnem lub remontem mieszkania bądź domu. Warto wiedzieć, że ten, kto kupuje mieszkanie na kredyt staje się jego właścicielem dopiero po spłaceniu całości kredytu. Pożyczka hipoteczna może być przeznaczona na dowolny cel, którego nie trzeba podawać przy ubieganiu się o dodatkowe pieniądze. Jest ona udzielana osobom będącym właścicielami nieruchomości z wolną hipoteką (tzn. nieobciążoną kredytem). Staje się ona zabezpieczeniem kredytu. Wysokość pożyczki jest mniejsza niż wartość nieruchomości. Zwykle stanowi 60-70% jej ceny rynkowej. Oprocentowanie pożyczki hipotecznej wynosi około 8-10% i jest niższe niż w przypadku kredytu konsumpcyjnego. Dzieje się tak, ponieważ nieruchomość stanowi mocne zabezpieczenie kredytu. W związku z niższym ryzykiem kredytowym, klient płaci niższą marżę. Zarówno kredyt hipoteczny, jak i pożyczka hipoteczna to zobowiązania o charakterze długoterminowym. Kredyt można spłacać nawet do 35-40 lat, a pożyczkę - 15-20 lat. Procedury uzyskiwania obu opisywanych zobowiązań są podobne. Klient musi przedstawić dokumenty dotyczące nieruchomości, takie jak akt notarialny, wycena oraz odpis z księgi wieczystej. Powinien też mieć zaświadczenie o dochodach. Czas analizowania wniosku o pożyczkę i kredyt hipoteczny to około miesiąca.

Artykuł został zrealizowany we współpracy z https://www.incredit.pl/.