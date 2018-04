Kredyty we frankach. Ostatnia rozprawa "Nabitych w mBank"

Fot. Piotr Bławicki/East News Ponad 1,2 tys. posiadaczy kredytów we frankach złożyło pozew zbiorowy przeciw mBankowi

W poniedziałek w sądzie zetrą się frankowicze z mBankiem. O tym, czy wygrają czy przegrają, może zadecydować opinia biegłego, który przygotował... cztery sprzeczne ekspertyzy.

Jak czytamy w "Pulsie Biznesu", w poniedziałek prawdopodobnie po raz ostatni w Sądzie Okręgowym w Łodzi spotkają się frankowicze i przedstawiciele mBanku. Chodzi o pozew zbiorowy wytoczony instytucji finansowej przez grupę ponad 1,2 tys. posiadaczy kredytów we frankach.

W czasie tej rozprawy sąd ma wysłuchać biegłego i zapozna się ze stanowiskami obu stron. Opinia biegłego może mieć kluczowe znaczenie dla wyroku.

Na zlecenie sądu przygotował on cztery opinie w ciągu dwóch lat, które są sprzeczne ze sobą. Dwie z nich były korzystne dla banku, zaś dwie - dla frankowiczów.

"Najgroźniejszą obietnicą była pomoc dla frankowiczów"

W 2010 r. grupa ponad 700 osób złożyła pozew zbiorowy przeciwko mBankowi domagając się rekompensaty z tytułu ponoszenia nieuzasadnionych, wyższych kosztów kredytu we frankach szwajcarskich. Później do pozwu przystąpili kolejni kredytobiorcy, a ich lista wydłużyła się do 1,2 tys. osób.