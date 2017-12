"Idź pan w...". Tak sponsorzy reagowali na ich pomysł. Dziś KSW to milionowy biznes

Martin Lewandowski założył KSW wraz z Maciejem Kawulskim. Pierwszą galę zorganizowali 13 lat temu

- Słyszeliśmy, że takie gale to oglądają gangsterzy i kryminaliści. Słyszeliśmy, że nigdy się nie rozwiniemy. Bolało - mówi w wywiadzie z money.pl Martin Lewandowski, twórca Konfrontacji Sztuk Walki. W sobotę wieczorem w Katowicach odbędzie się już 41 gala KSW.



Mateusz Ratajczak, money.pl: Przede mną siedzi biznesmen i organizator współczesnych igrzysk dla mas.

Martin Lewandowski, współwłaściciel i współzałożyciel Konfrontacji Sztuk Walki: Wszystko się zgadza. I chyba nic w tym złego.

Niektórzy złośliwcy przekonują, że zarabiacie na okładaniu się celebrytów pięściami.

Celebryckość, objazdowy cyrk - znam te oskarżenia. I zupełnie się nimi nie przejmuję, nie zgadzam się z nimi. Każda gala Konfrontacji Sztuk Walki to widowisko sportowe, a nie jakieś celebryckie przedstawienie.

Podczas całej gali na ogół mamy tylko jedną walkę, którą można na siłę wrzucić do worka "starcie gwiazd". Pozostałe siedem, osiem to starcia zawodowych wojowników.

W sobotę podczas 41. gali KSW zmierzą się raper Popek i Tomasz Oświeciński, który chyba jeszcze nie ostygł po roli w filmie Patryka Vegi. Bez celebrytów się nie da?

Tym, którzy chcą oglądać tylko walkę zawodowców, oferujemy kilka godzin rozrywki. Walkę, jak pan to nazywa, celebrytów mogą więc potraktować jako przerwę. Ale wystarczy obejrzeć całą galę, by zobaczyć, na co stawiamy. Na sport.

Walka Popka i Tomka nie umniejsza wydarzeniu, nie wpływa na jakość i prestiż. Oni się tu nie znaleźli, bo ich wytypowaliśmy i wykreowaliśmy. Przez lata budowaliśmy markę KSW, która teraz przyciąga także osoby znane z filmów, ze świata rozrywki. Niektórzy przychodzą do nas w celach komercyjnych, niektórzy w celach sportowych. W tym przypadku obaj uznali, że chcą się sprawdzić w mieszanych sztukach walki. Aby zostać "freakfighterem" w KSW trzeba zasłużyć. Nie każdy, kto ma znaną twarz może stanąć w klatce.

Niech pan pamięta, że na koniec dnia jestem przedsiębiorcą. Na każdy sport na świecie zarabiają setki towarzyszących mu komercyjnych elementów: transmisje, linie akcesoriów. Muszę zorganizować galę, muszę wiedzieć, co przyciągnie do nas widzów. Robią to i zawodowcy, i osoby pozornie niezwiązane z walkami, ale popularne. To jest ogromne przedsięwzięcie, które musi zarabiać. I nie ma co tego ukrywać.

Obaj panowie dość ostro wypowiadają się o sobie. Oświeciński nazywa Popka idiotą, Popek odpowiada podobnie. I tak w kółko. Reżyserujecie to?

Nigdy nie ma schematu. Nigdy nie ma u nas zestawiania danych osób na siłę, kreowania konfliktów. Nigdy nie mówiliśmy, żeby teraz ktoś źle wypowiadał się o czyjejś rodzinie, bo to podkręci atmosferę. Jeżeli ktoś tak wyobraża sobie naszą rolę, to jest w błędzie. Podgrzewanie walki przed wejściem na ring to styl i inwencja niektórych zawodników. To ambicje, adrenalina.

Nasza rola jest inna. Podpowiadamy, z kim walka ma sens. W końcu chodzi o to, żeby w klatce prezentowany był podobny poziom, podobne warunki fizyczne, aby walka na koniec dnia zaciekawiła publiczność. Dziś ludzie odzywają się do nas sami.

Odzywają się i co mówią?

Na początku każdy przekonuje, że przyszedł tylko spróbować się, że jest na chwilkę. Przykład? Mariusz Pudzianowski. Z początku traktował KSW jako coś nowego, na próbę, pewnie też dodatkowe źródło pieniędzy. Teraz to jest gość, który ma ambicje, żeby walczyć o najwyższe cele. To nie jest dla niego zabawa.

Wracając do pana pytań o najbliższą galę. Popek ma za sobą pięć walk, w tym trzy wygrane. Tomek ma doświadczenie w judo. To nie są ludzie wyciągnięci z kapelusza.

źródło: Filip Klimaszewski / Agencja Gazeta

Nie byłoby KSW, gdyby nie połączenie rozrywki ze sportem?

Konfrontacja Sztuk Walki powstałaby, ale nigdy nie wzniosłaby się na taki poziom. Rozpoznaje nas młodzież w szkole, starsze panie w sklepie.

Naprawdę?

Rozpoznawalność KSW i głównych zawodników jest ogromna. Nawet jak nie kojarzą dziedziny sportu, to doskonale wiedzą, gdzie walczy Mariusz Pudzianowski czy Mamed Chalidow. Majowa gala na Stadionie Narodowym zgromadziła 58 tysięcy widzów. To trzecia największa impreza sportowa w historii współczesnej Polski i druga największa gala MMA na świecie.

Sport budzi u nas ogromne emocje. W tym roku, ze względu na termin katowickiej gali, przy wigilijnym stole wielu Polaków będzie mówić nie tylko o polityce, ale o walkach. Jestem o tym przekonany.

A może polityków na gale powinien pan zaprosić?

Politycy maja to do siebie, że dużo mówią i nic za tym nie idzie. Wymiękliby. A w KSW jest realna walka. Zawodnicy chcą sobie obić twarz, założyć dźwignię, odciąć dopływ powietrza. Przeciwnikowi trzeba zrobić krzywdę, żeby wygrać.

Każdy zawodnik może wrócić do domu ze złamaną nogą, ze złamaną ręką. Oni nie mają na celu się zbłaźnić podczas walki i nie ma tu miejsca na żarty. Oczywiście wszystko zabezpieczamy. Są sędziowie, są zasady, jest pełne zabezpieczenie medyczne, wykwalifikowana kadra. Podstawa to jednak wygrana.

Sobotnie wydarzenie w Katowicach to już 41 gala pod marką KSW. Trochę lat już minęło. Jak myśli pan o pierwszych imprezach, to...

... to widzę totalną amatorkę. Było w tym sporo optymizmu młodzieńczego i pasji, a mało przewidywania możliwych zdarzeń.

W biznesie trzeba się przygotować na wszystkie możliwości. Tak jest przy organizacji gali walki, gdzie stać się może naprawdę wszystko. O godzinie 19 każdy element ogromnej układanki musi być dopieszczony do końca. Gala startuje, transmisja leci.



źródło: Radoslaw Józwiak / Agencja Gazeta

Gdzie popełniliście błędy?

Na przykład przy wyborze zaplecza medycznego. Podczas jednej z walk któremuś zawodnikowi został rozcięty łuk brwiowy. Krew leci, medycy wkraczają do akcji. Dziś chyba każdy wie, że krwawienie tamuje się m.in. roztworem z adrenaliną. Tymczasem oni zaczęli zakładać opatrunek na całą głowę. Zawodnik powalczył w tym może minutę i cisnął na ziemię. Krew znowu leciała, walka przerwana, znowu akcja medyków. Porażka.

Ile was kosztowały pierwsze gale?

Przyznam szczerze, że nie pamiętam już. Nie były to miliony złotych, to chyba jasne. Z perspektywy dzisiejszych gal, to były grosze. Naprawdę.

A zaczęło się...

Gdy pracowałem w warszawskim hotelu Marriott. Odpowiadałem za promocję hotelu, ale także zajmowałem się wszystkim, co związane ze sportem. Pod sobą miałem m.in. restaurację Champions. Z Maćkiem Kawulskim (współzałożycielem KSW) poznałem się trochę wcześniej.

Szybko złapaliśmy wspólny język. Maciej był już po jednej zawodowej walce w swoim życiu. I tak się zaczęło. Pamiętam ten dzień, gdy siedzieliśmy w restauracji i rozmawialiśmy o zorganizowaniu własnej gali.

Pomogło miejsce pracy. Dzięki temu mieliśmy do dyspozycji całe zaplecze techniczne, budżet promocyjny i wizytówkę, która otwierała wiele drzwi do sponsorów. Zawodnicy z kolei mieli zapewnione jedzenie i mieszkanie w najlepszym hotelu w mieście. Może trudno w to uwierzyć, ale rozwój mieszanych sztuk walki w Polsce nie byłby możliwy, gdyby nie moja praca w hotelu Marriott.

Jest pomysł i co dalej? Jak przekonać firmy, żeby wyłożyły pieniądze na coś, czego w Polsce nie ma? I nikt tego nie zna?

Było naprawdę ciężko. We dwóch dzwoniliśmy całymi dniami do firm i ludzi, którzy wpadli nam do głowy. To były godziny rozmów. Chcieliśmy, by wyłożyli dosłownie kilka tysięcy złotych. I co nam mówili? „Idź pan w ...”. (śmiech)

Chyba oczarowaliśmy niektórych zapałem. Naprawdę. Przyszli do nich zaangażowani, młodzi ludzie. I tak powoli zebraliśmy garstkę sponsorów.

"Słyszeliśmy, że chcemy organizować walki psów, że takie gale to oglądają gangsterzy i kryminaliści. Słyszeliśmy, że nigdy nie rozwiniemy się. Bolało".

Momenty zawahania były?

Jasne. Najwięcej, gdy odbijaliśmy się od kolejnych osób i firm. Słyszeliśmy, że chcemy organizować walki psów, że takie gale to oglądają gangsterzy i kryminaliści. Słyszeliśmy, że nigdy nie rozwiniemy się. Bolało.

Czasami spotykam się z tamtymi osobami. Po latach patrzą trochę inaczej.

Zazdroszczą, bo udał się panu biznes.

(śmiech) Nie mam do nikogo żalu. To była nowa dyscyplina. Teraz jest łatwiej, teraz mamy oglądalność, mamy osiągnięcia.

I ile dziś jesteście warci?

Ciężko powiedzieć. Moglibyśmy jedynie spekulować. A to byłyby tylko teoretyczne rozważania, nie rzetelne wyliczenia.

A szukacie częściowego inwestora?

Rozglądamy się, badamy rynek. Chcemy wychodzić z KSW poza Polskę. Czujemy już, że tutaj wszystko udało nam się zrealizować i widzimy sufit. Dlatego chcemy podbijać Europę. I nie mamy na to kolejnych 13 lat. To trzeba zrobić szybciej.

Jeżeli nie pobijemy Europy, to zostaniemy zmarginalizowani tylko do Polski. Nie możemy do tego dopuścić, jeżeli chcemy się rozwijać.

