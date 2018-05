Kusznierewicz czuje się zdradzony. Zarzuca PFN kłamstwo w sprawie rejsu

- Tak naprawdę umowa wygasła już dawno, bo Polska Fundacja Narodowa nie wykupiła jachtu. Już od dwóch miesięcy nie dostawaliśmy pieniędzy na remont i dla załogi - powiedział w programie "Money. To się liczy" Mateusz Kusznierewicz. Znany żeglarz oskarżył Polską Fundację Narodową o kłamstwo.



- To jest zdrada. To ja wymyśliłem ten projekt i pracowałem nad nim cztery lata. Jestem załamany - tak złoty medalista olimpijski odniósł się do zapowiedzi Polskiej Fundacji Narodowej, że rejs dookoła świata na 100-lecie odzyskania niepodległości odbędzie się nawet bez jego udziału.

