Kwaśniak ma zarzut za okres, gdy był w szpitalu. "Grupa przestępcza w SKOK Wołomin działała od 2008 roku"

Były wiceszef KNF podkreśla, że według prowadzącej śledztwo w sprawie SKOK Wołomin prokuratury w Gorzowie zorganizowana grupa przestępcza w tym SKOK-u prowadziła swoją działalność od 2008 r. - To znaczy, że proceder ten trwał już kilka lat przed przejęciem przez nas nadzoru - wskazuje.

KNF objął nadzorem spółdzielcze kasy dopiero na początku 2013 r. Kwaśniak wyjaśnia, że kontrola w SKOK-u Wołomin była pierwszą, jakie podjęto w przypadku kas. Już w maju 2013 roku KNF skierował zawiadomienie do prokuratury.

Gdy Kwaśniak przebywał w szpitalu po pobiciu, miał przydzieloną ochronę policji. Gdy przestępcy dowiedzieli się, gdzie leży, został przeniesiony do innego szpitala. Gdy wrócił do pracy, był konwojowany przez policjantów z długą bronią i zakładał kamizelkę kuloodporną. Następnie dostał ochronę BOR, która trwała do połowy 2015 roku.