Będą pieniądze dla samorządów. Ministerstwo inwestycji przygotowuje się na nowe czasy

- Chcemy budować nowe instrumentarium dla finansowania inwestycji samorządowych, niezależne od funduszy europejskich. To przygotowywanie się na nowe czasy, po roku 2020, kiedy będziemy mieli mniej funduszy europejskich - zapowiada Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Polski Fundusz Rozwoju dostarcza finansowania dla samorządów w dwóch postaciach: w postaci kapitałowej - to zadanie Funduszu Inwestycji Samorządowych - ale też w ramach PFR mamy instrumenty dłużne, przede wszystkim w Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Rola PFR jest bardzo ważna i daje nowe instrumenty finansowe - twierdzi Jerzy Kwieciński.

Minister zapowiada wsparcie samorządów w budowaniu nowych instytucji finansowych na poziomie regionalnym.

- Na razie są to regionalne fundusze rozwoju, z których niektóre za parę lat będą w stanie utworzyć regionalne banki. To dla nas bardzo ważne zadanie. Liczymy na to, że PFR będzie nam pomagał - mówi Jerzy Kwieciński.

Jak zauważa, w kontekście funduszy unijnych ministerstwo pomaga w zapewnieniu wkładu własnego.

- Ale z drugiej strony chcemy budować nowe instrumentarium dla finansowania inwestycji samorządowych, niezależne od funduszy europejskich. To przygotowywanie się na nowe czasy, po roku 2020, kiedy będziemy mieli mniej funduszy europejskich. Chcemy, by stopa inwestycji w Polsce się zwiększyła, żeby ich rola była większa niż do tej pory - mówi Kwieciński.