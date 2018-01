Kwieciński spokojny o gospodarkę. "Nie będziemy mieli problemu ze spełnieniem założeń"

- W 2018 roku możemy się spodziewać bardzo łatwego osiągnięcia 3,8 proc. wzrostu gospodarczego - uważa minister inwestycji i rozwoju.

- Jestem spokojny co do osiągnięcia założonego wzrostu gospodarczego w 2017 r. i to z dużą nawiązką. W czwartym kwartale wzrost gospodarczy był na poziomie z trzeciego kwartału, i to mimo wysokiej bazy - uważa Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Jego zdaniem w czwartym kwartale wzrost będzie znacznie wyższy, niż przewidywali analitycy. W trzecim kwartale 2017 roku wzrost PKB wyniósł 4,9 proc.

- W tym roku mamy założone 3,8 proc. wzrostu i nie będziemy mieli problemu ze spełnieniem tych założeń budżetowych. Pamiętajmy, że założenia w części dochodowej muszą być konserwatywne. I to jest dość konserwatywne założenie. Możemy się spodziewać bardzo łatwego osiągnięcia tego wyniku - stwierdził Jerzy Kwieciński.