Lasy Państwowe kupiły 16 elektrycznych samochodów. A to nie koniec zakupów

Fot. Jakub Wosik/REPORTER

Flota Lasów Państwowych powiększa się o 15 bezemisyjnych, osobowych BMW i3 oraz dostawczego Nissana e-NV200. Zakupy na tym się nie kończą, bowiem Lasy zamierzają ogłosić kolejny przetarg - na zakup stacji do ładowania.

Inwestycja w tę ekologiczną flotę samochodów Lasów Państwowych to dopiero pilotaż. Przetarg rozpisany został na początku maja, a pod koniec lipca został on rozstrzygnięty. To największe postępowanie na zakup EV w Polsce.

LasyPaństwowe właśnie kupiły 15 takich samochodów BMW. Nie były tanie - jeden kosztował około 160 tys. zł, ale za to są niby ekologiczne ;)

Samochody te nie nadają się do pracy w lesie, ale za to są doskonałe do komfortowego przemieszczania się leśnych biurokratów w miastach. pic.twitter.com/tOijCCaRej -- Nasze Lasy (@Nasze_Lasy) 7 sierpnia 2018

Jak informowało Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL, wybrano zostało 15 osobowych BMW i3 każdy wart około 160 tys. zł. Dodatkowo zakupiony został również dostawczy Nissan e-NV200.

To nie koniec zakupów, jak zdradził Jerzy Fijas, Manager Projektu Energetycznego Lasów Państwowych, na łamach ORPA, Lasy nie wykluczają uzupełnienia floty o kolejne pojazdy elektryczne.

Lasy Państwowe rozstrzygnęły przetarg na dostawę samochodów elektrycznych. Instytucja otrzyma 15 egzemplarzy BMW i3 oraz jednego Nissana e-NV200 https://t.co/iTtgVeCpAa #elektromobilność #orpapl pic.twitter.com/kpjcAttqFN -- PSPA (@_PSPA) 23 lipca 2018

Wpierw jednak zamierzają ogłosić kolejny przetarg. Będzie on dotyczył zakupu dedykowanych stacji ładowania, zwiększających użytkowość samochodów elektrycznych. Plany obejmują zamówienie naściennych Wallboxów oraz stacji wolnostojących.

Zobacz również: Do 2020 roku wszystkie "parkuj i jedź" w Warszawie ze stacjami ładowania:





- Trzeba wiedzieć, że Lasy Państwowe są bardzo dużym przedsiębiorstwem. Zatrudniamy około 26 tysięcy osób, mamy bardzo dużo budynków biurowych, kancelarii, siedzib nadleśnictw i regionalnych dyrekcji. Taka inwestycja pomoże nam zaoszczędzić – informowała na łamach Polskiego Radia pond koniec lutego Anna Malinowska, rzecznik prasowy Lasów Państwowych Anna Malinowska.

Czytaj również: Lasy Państwowe chcą być eko. Ogłosiły przetarg na auta elektryczne

Zakupy samochód to również wyjście naprzeciw ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie 22 lutego. Zgodnie z zapisami ustawy, obowiązek korzystania z pojazdów elektrycznych obejmuje naczelne i centralne organy administracji państwowej oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl