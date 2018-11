LC Corp odcina się od Czarneckiego. Firma planuje zmienić nazwę

Akcjonariusze LC Corp chcą zmienić nazwę firmy. Chodzi o to, by nikt nie łączył spółki z jej byłym większościowym udziałowcem, Leszkiem Czarneckim.

"(...) Kierując się potrzebą odświeżenia wizerunku spółki, jak również wobec pojawiających się licznych informacji prasowych identyfikujących spółkę jako podmiot należący do grupy byłego większościowego akcjonariusza spółki (będącego nim do 2017 roku), wpływających na postrzeganie spółki oraz notowania jej instrumentów finansowych (...), podjęta została uchwała zarządu mająca na celu podjęcie działań zmierzających do zmiany firmy spółki " - czytamy w komunikacie, który cytuje agencja ISBnews.