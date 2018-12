Leasingowa gorączka przed końcem roku. "Wykorzystują okazję, by wcisnąć auto"

Osoby, które kupują w leasingu auta do swojej firmy, szykują się na zmiany podatkowe. Dziś jest tak, że można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pełną wysokość raty. Od przyszłego roku takie rozliczenie skomplikuje się.

– Po wejściu przepisów w życie, opłaty leasingowe dotyczące samochodów osobowych będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów do łącznej wysokości 150 tysięcy złotych dla aut spalinowych i hybrydowych oraz do 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych. Wysokość odliczeń zmieni się również w zależności od tego, w jaki sposób auto jest użytkowane w firmie – wyjaśnia Jarosław Stepaniuk, Dyrektor Zarządzający Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce.

Dla właścicieli firm oznacza to, że jeśli zechcą kupić nowe auto w przyszłym roku, to będą musieli zapłacić wyższy podatek. Dealerzy próbują wykorzystać tę sytuację i robią, co mogą, by sprzedać do końca roku jak najwięcej pojazdów. Kilka takich historii dostaliśmy na platformę dziejesie.wp.pl