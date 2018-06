Lepszy produkt dzięki unijnym pieniądzom. Do wzięcia miliony złotych

Ładniejsze, bardziej innowacyjne i funkcjonalne, po prostu lepsze – dzisiaj liczy się nie tylko technologia i przydatność produktu, ale też to, jak wyróżnia się na tle konkurencji samym wyglądem.

Polscy przedsiębiorcy współpracują z projektantami, ale większość nie ma pieniędzy na profesjonalne doradztwo. Teraz może w tym pomóc Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która ogłosiła konkurs ”Design dla przedsiębiorców”.

Bez dobrego designu trudno dziś o rynkowy sukces – tak uważa ponad 70 procent firm badanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Z kolei zdaniem projektantów – tylko 6 procent przedsiębiorców wie na czym polega i jak przebiega proces projektowania.

I to właśnie te dwie grupy ma połączyć działanie, w wyniku którego firmy i designerzy w większym niż dotychczas stopniu zaczną działać razem – za pieniądze z funduszy unijnych.

Od 60 tysięcy do ponad miliona złotych

PARP ogłosiła konkurs ”Design dla przedsiębiorców”, dzięki któremu ma powstać więcej dobrze zaprojektowanych produktów. W jego ramach można otrzymać dotację na zaprojektowanie i wdrożenie nowego (lub znacznie ulepszonego) produktu.

Cała pula w konkursie to 70 mln zł. Dla firm zlokalizowanych w województwie mazowieckim przeznaczono dokładnie 6 mln 189 tys. zł, dla pozostałych – 63 mln 811 tys. zł.

Minimalna wartość projektu to 60 tys. zł, jeśli wniosek dotyczy tylko wydatków na usługi doradcze, np. przy projektowaniu nowego produktu, lub znaczące ulepszenie już istniejącego.

Maksymalnie można otrzymać do 425 tys. na część usługową projektu oraz 700 tys. złotych na inwestycje związane z jego wdrożeniem.

Dofinansowanie może pokryć do 85 proc. kosztów usług doradczych. Jeśli zaś chodzi o pomoc w inwestycji – jej wysokość (procent dofinansowania) określa mapa pomocy regionalnej, którą można znaleźć tutaj: https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-na-lata-2014-2020-dla-polski-45.

Wnioski już od 3 lipca

Wniosek o dofinansowanie może złożyć praktycznie każda firma, o ile należy do małych i średnich przedsiębiorstw oraz nie prowadzi działalności na terenie Polski wschodniej, czyli województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Ten makroregion ma swój specjalny instrument „Wzór na konkurencję” – informacje o nim można znaleźć tutaj: https://popw.parp.gov.pl/wzor/dzialanie-1-4-wzor-na-konkurencje.

Natomiast to, czy firma kwalifikuje się do sektora MŚP łatwo sprawdzić na stronie http://kwalifikator.een.org.pl/.

Nieprowadzenie działalności na terenie Polski wschodniej oznacza – według dokumentacji konkursu – że siedziba oraz oddziały firmy (w przypadku przedsiębiorców ujętych we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej) nie mieszczą się na tym terenie.

Wnioski można będzie składać w 3 rundach: od 3 lipca do 31 sierpnia, od 1 do 30 września i od 1 do 31 października 2018 roku.

UWAGA! Jeśli przedsiębiorcy złożą wnioski na kwoty dofinansowania powyżej 120 proc. kwoty na to przeznaczonej w ramach konkursu – termin składania wniosków może być skrócony. PARP poinformuje o tym z przynajmniej z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.

Ocena projektów potrwa do 60 dni, liczonych od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danej rundzie konkursu.

Na co można otrzymać pieniądze?

Są trzy zakresy działań, które mogą dostać dofinansowanie, przy czym jeden musi być zrealizowany, a pozostałe – mogą. Przede wszystkim – i to ten obowiązkowy element – projekt musi obejmować przeprowadzenie profesjonalnego procesu wzorniczego, dzięki któremu ma powstać nowy, lub znacząco poprawiony już istniejący produkt. Dwa kolejne zakresy są fakultatywne – doradztwo w zakresie wdrożenia oraz inwestycji początkowej, niezbędnej do tego wdrożenia.

Dokumentacja konkursu szczegółowo opisuje na co można otrzymać dofinansowanie. I tak na etapie projektowania nowego lub ulepszenia istniejącego produktu w warstwie wzorniczej wymienione są etapy:

- wstępny audyt, czyli diagnoza: zweryfikowanie potencjału przedsiębiorcy, ocena otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego

- strategia działania, czyli synteza i analiza: w tym opracowanie briefu projektowego i kierunków działania

- opracowanie samych projektów i prototypów oraz przeprowadzenie koniecznych testów

Kolejnym zakresem, który może być dofinansowany, jest wdrożenie nowego projektu (konkretnie – usługi doradcze z tym związane).

Jeśli zaś chodzi o inwestycje, które mają pomóc we wdrożeniu zaprojektowanego produktu, dofinansowane mogą być koszty:

- nabycia lub wytworzenia środków trwałych (nie zaliczamy tu ani użytkowania wieczystego gruntu ani własności nieruchomości)

- nabycia patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Dodajmy jeszcze, że realizacja projektu nie może rozpocząć się przed datą złożenia wniosku i musi się zakończyć w czasie 36 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia działań zapisanego w umowie o dofinansowanie. Nie może też to być później niż 31 grudnia 2023 roku.

Przedsiębiorca może zaliczyć do wnioskowanego dofinansowania koszty – opracowanej przez zewnętrznego wykonawcę – diagnozy, obejmującej zweryfikowanie potencjału przedsiębiorcy, ocenę otoczenia rynkowego pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, niezbędnej do przygotowania wniosku, pod warunkiem, że zostaną one poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku i nie wcześniej 9 lutego 2018 roku.

Artykuł powstał we współpracy z PARP