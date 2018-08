Lewandowski idzie w deweloperkę. Mieszkania w prestiżowej lokalizacji

Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Robert Lewandowski wraz ze wspólnikiem planuje wybudować apartamenty w Warszawie. To już druga inwestycja piłkarza w tej okolicy.

Za budowę odpowiedzialna jest spółka LS Investments, w której współwłaścicielem oprócz króla strzelców Bundesligi jest Wojciech Stradowski. Przy ulicy Włodarzewskiej 60/60a wzniesie ona dwa budynki mieszkalne wielorodzinne. Obydwa będą posiadały garaże podziemne, a parter zostanie przeznaczony na usługi.

Włodarzewska to znany warszawski adres, ale jego historia jest krótka. Boom budowlany zaczął się tam kilkanaście lat temu. Obecnie okolica jest ceniona za walory, jakie daje sąsiedztwo Parku Szczęśliwieckiego, przy jednoczesnej niezbyt dużej odległości od centrum.



To już druga inwestycja spółki w tej okolicy. Wcześniej LS Investments zrealizowała budowę dwóch apartamentowców przy ul. Figiel.



Planowana budowa będzie miała miejsce na działce o powierzchni ok. 2550 mkw. Budynki będą miały łączną kubaturę 13913 m3. Projektuje je pracownia architektoniczna DESEA.



