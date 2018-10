Liczą się nie tylko wyniki finansowe

Kim są bohaterowie przyszłości?

"Od youtubera do milionera"

Nie tylko wyniki finansowe

Pokolenie Y zauważa zarówno pozytywne strony, jak i zagrożenia w biznesie, wynikające także ze zmian społecznych i sytuacji międzynarodowej. Jak wynika z raportu Deloitte 2018 Deloitte Millennial Survey. Millennials disappointed in business, unprepared for Industry 4.0** [1] **, młodzi ludzie między innymi_ _chcą rozwijać „umiejętności miękkie”, cenią liderów wrażliwych na potrzeby społeczne i wyczulonych na potrzeby pracowników. Według badań Deloitte aż 83% badanych wiąże sukces przedsiębiorstwa nie tylko z jego wynikami finansowymi.

Bohaterowie przyszłości poszukiwani

– Wielu polskich przedsiębiorców realizuje cele biznesowe, znajdując także czas na zaangażowanie społeczne – mówi Zbigniew Derdziuk, jeden z pomysłodawców projektu FUTURE HEROES – sprzyja to wyrobieniu sobie pozycji i marki w biznesie, pozwala na osiągnięcie osobistej satysfakcji z działania na rzecz społeczności . Takich przedsiębiorców zapraszamy do udziału w FUTURE HEROES .

Inicjatywa powstała z myślą o młodych przedsiębiorcach spoza dużych aglomeracji, którzy chcą rozwijać już działające inicjatywy biznesowe i chcą być aktywni społecznie. Wszystkim, którzy wypełnią kwestionariusz dostępny na stronie www.futureheroes.pl pod zakładką „Zgłoś się” i zadeklarują udział w projekcie, umożliwiony zostanie dostęp do materiałów użytecznych w działaniach biznesowych i społecznych. Spotkanie networkingowo-szkoleniowe wybranych kandydatów odbędzie się w Warszawie 12.01.2019 r. Będzie to okazja do poszerzenia swojej wiedzy, nawiązania nowych kontaktów czy przedyskutowania najważniejszych problemów. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Służby Rzeczypospolitej.