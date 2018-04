Liczba podróżujących pociągami spada. Wszystko przez remonty

Fot. Łukasz Solski/Eastnews Czas opóźnień pociągów zwiększa się. Problem dotyczy praktycznie wszystkich przewoźników

Prace remontowe na kolei zniechęcają pasażerów do jeżdżenia pociągami. W lutym liczba pasażerów wyniosła 23 mln osób, co stanowi spadek o 2,2 proc. w stosunku do danych z roku poprzedniego.

Modernizacja kolei to dobra informacja. Niestety, prac nie da się przeprowadzić w jedną noc, w związku z czym na remontowanych odcinkach jedzie się znacznie dłużej. Nie wszyscy pasażerowie chcą czekać lub jeździć objazdami: luty był drugim miesiącem z rzędu, w którym kolej zanotowała mniejsza liczbę pasażerów, informuje Rzeczpospolita.

Ludzie nie chcą czekać na pociąg, który nie przyjedzie

Tylko w ostatnim kwartale 2017 r. odwołano 3 tys. pociągów, a w pierwszym kwartale tego roku – 1,9 tys. Liczba składów opóźnionych o ponad dwie godziny wzrosła dwukrotnie. Na 13 przewoźników pasażerskich aż 11 pogorszyło poziom punktualności: przykładowo punktualność PKP InterCity spadła do 69 proc. I nic nie wskazuje, by tendencja miała się odwrócić.

Jeszcze większe opóźnienia notują pociągi towarowe (pod koniec 2017 r. średni czas ich opóźnień zwiększył się do 643 minut).

Rzeczpospolita zauważa, o ile remonty torów osłabiają frekwencje w pociągach pasażerskich, to nie mają wpływu na ilość towarów transportowanych przez składy towarowe. W lutym 2018 r. przewoźnicy przetransportowali ok. 19,4 mln ton, o ponad 15 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim.

Łączne wyniki za dwa pierwsze miesiące odpowiadają blisko 75 proc. wielkości przewozów z I kwartału 2017 r.

Największym przewoźnikiem towarowym pozostaje PKP Cargo, którego udział w przewozach towarowych wyniósł w pierwszych dwóch miesiącach roku 42,6 proc. Oznacza to nieznaczny spadek w stosunku do tego samego okresu w poprzednim roku. Mały spadek zaliczyły też dwie inne spółki otwierające zestawienie największych przewoźników towarowych (DB Cargo Polska i Lotos Kolej).

O ile remonty nie wpłynęły na zainteresowanie transportem towarowym, to wydłużył odległość przewozów. Średni czas transportu jednej tony zwiększył się w styczniu z 218 km w zeszłym roku do 229 km w styczniu tego roku. W lutym odległość wzrosła o kolejne 4 km.

