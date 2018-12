LINK4 Mama z kolejną nagrodą. Sukces rodzinnej kampanii

MIXX Awards to konkurs, w którym nagradzane są wyjątkowe kampanie marketingowe digital. Taka kampania towarzyszy także linii produktowej pod marką LINK4 Mama, której silną stroną są intuicyjne kalkulatory zakupowe. I to właśnie za nie LINK4 odebrał podczas środowej gali brązową statuetkę w kategorii User Experience. Jury doceniło przystępność i praktyczność oferowanego rozwiązania.

– Prace nad pakietem LINK4 Mama trwały wiele miesięcy. Były to długie godziny rozmów z mamami o ich potrzebach i troskach. Ważną częścią prac było zaprojektowanie kalkulatorów. Zależało nam, by były czytelne, intuicyjne i by współpracowały z urządzeniami mobilnymi, które można obsłużyć jedną ręką. Wiemy, że mamy są zabiegane, robią wiele rzeczy jednocześnie i, powiedzmy wprost, rzadko mają wolne obydwie ręce. Często bywa, że wolna jest jedna, którą można przeglądać internet, zapoznać się poszczególnymi rozwiązaniami oraz samodzielnie wyliczyć koszt polisy. – tłumaczy Patrycja Kotecka, Dyrektor Pionu Marketingu LINK4.