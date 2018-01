Kolejna państwowa spółka z historycznym wynikiem. Link4 przekroczył miliard złotych

Link4, ubezpieczyciel kontrolowany przez państwowego giganta PZU, w 2017 r. zebrał ponad miliard złotych składek.

- W zeszłym roku wykorzystaliśmy dobre otoczenie rynkowe i w Wigilię przekroczyliśmy magiczną kwotę miliarda złotych wartości przypisanych składek. To także efekt konsekwentnie realizowanej strategii. Ten miliard nie jest tylko okrągłą liczbą, ale w świecie ubezpieczeniowym stanowi próg, po przekroczeniu którego firma staje się znaczącym graczem i może przynosić dobre wyniki finansowe właścicielom - powiedziała prezes Link4 Agnieszka Wrońska.

Łączna kwota 1 mld 16 mln zł w roku 2017 pozwoliła firmie na to, by chwalić się wzrostem o 103 proc. w ciągu ostatnich dwóch laty. W perspektywie pięcioletniej wartość przypisanych składek wzrosła niemal trzykrotnie – w 2013 r. było to 373 mln zł.

Milion ubezpieczonych

Sukces jest o tyle większy, że Link4 ubezpiecza przede wszystkim klientów indywidualnych i nie zajmuje się tzw. biznesem korporacyjnym, czyli np. flotami samochodowymi. W kwietniu minionego roku łączna liczba posiadaczy ubezpieczenia komunikacyjnego w tej firmie przekroczyła milion.

Z kolei listopad przyniósł 100 tys. ubezpieczających majątek, np. mieszkania. - Ta liczba cieszy nas wyjątkowo, bo wiemy, że skłonność do ubezpieczania mienia jest w Polsce znacznie niższa niż wynosi poziom obowiązkowych komunikacyjnych - zaznaczyła Wrońska.

Prezes Link4 przekonywała, że wszystkie te liczby stanowią wielowarstwowy sukces, za którym stoi m.in. wdrażana od kilku lat strategia sprzedażowa. - Staramy się o to, by wzrost był zrównoważony - zaznaczyła i podkreśliła rolę sprzedaży multiagencyjnej. Jej rola rosła stale od 2013 r., a wyraźnie przyspieszenie notowane jest od 2015 r. Obecnie usługi Link4 oferuje ponad 20 tys. pośredników.

Reklamy i product placement

Kolejnym powodem wzrostów, w ocenie zarządu Link4, jest aktywna polityka marketingowa. Poza charakterystycznymi reklamami telewizyjnymi, państwowa firma postawiła na lokowanie produktu. Wystąpiła m.in. w popularnym show telewizyjnym, w którym ubezpiecza domy wyremontowane przez ekipę programu.

Ta aktywność ma również drugi cel. Link4 chce w taki sposób edukować Polaków i przekonywać do konieczności wykupywania ubezpieczeń. To również z myślą o takim procesie powstały programy alertów pogodowych przypisanych do polis na domy i mieszkania oraz program Kasa Wraca.

Ten ostatni daje kierowcom możliwość na odzyskanie części składki OC, jeśli zgodzą się na monitorowanie swojego stylu jazdy, a zarazem będą stosować się do przepisów. Na taki eksperyment zgodziło się 10 tys. osób. Rekordzista w ciągu 7 miesięcy działania programu zebrał 800 zł. Maksymalną kwotą do uzyskania jest 30 proc. wartości składki.

O tym, że państwowe spółki od czasu przejęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość radzą sobie na giełdzie nadzwyczaj dobrze, pisaliśmy w grudniu minionego roku.