Livechat z rekordowymi zyskami. Podbój świata jednak spowolnił

Fot. Livechat / materiały prasowe Oprogramowanie polskiej firmy stosują największe firmy świata

Prawie całość przychodów w USA, a siedziba we Wrocławiu. Livechat ma już 24 tys. klientów na całym świecie, w tym globalnych gigantów. W ostatnim roku osiągnęła kolejny rekord, ale w bieżącym roku klienci napływają już trochę wolniej.

LiveChat Software dostarcza oprogramowanie do bezpośredniej komunikacji w Internecie. Chwali się, że jest w tym jednym z światowych liderów. Co więcej, utrzymuje tempo wzrostu i klientów ma coraz więcej. I to nie byle jakich.

Na koniec roku obrotowego, który kończy się w marcu z oprogramowania LiveChat korzystało już 24,1 tys. płatnych użytkowników, wobec 19,3 tys. rok wcześniej. Wśród nich są takie tuzy globalnego biznesu jak Huawei, Asus, Tesla, Adobe, Pizza Hut, Ryanair czy Xerox, ale i amerykański Departament Stanu, a nawet kluby sportowe Tottenham Hotspur i Vancouver Canucks.

W bieżącym roku tempo wzrostu jednak wyraźnie osłabło - w maju przybyło tylko 243 klientów netto (z uwzględnieniem odejść) - najmniej od ponad trzech lat. W pierwszych pięciu miesiącach 2018 r. ani razu nie przybyły więcej niż 400 klientów, co w 2016 i 2017 roku było normą.

Zobacz też: Streżyńska: chcemy zrobić skok technologiczny

Spółka ma się jednak czym cieszyć i co świętować. Pobiła właśnie swoje rekordy, zarówno zysków, jak i przychodów.

Livechat Software osiągnął 48,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowym 2017/2018 r. (kwiecień 2017 - marzec 2018) wobec 42,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89 mln zł w 2018 r. wobec 76 mln zł rok wcześniej, z czego 97 proc. wygenerował amerykański oddział. To rekordowe dla spółki wyniki.

- Utrzymujemy bardzo wysoką rentowność i generujemy wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, co pozwala nam kontynuować politykę dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami - powiedział prezes Mariusz Ciepły.

- Kontynuujemy strategię rozwoju technologii ułatwiających komunikację pomiędzy firmami a konsumentami. Dążymy do stworzenia ekosystemu narzędzi i rozwiązań kompleksowo wspierających użytkowników w tym zakresie, dlatego nie tylko rozwijamy nasz flagowy produkt LiveChat, ale również wprowadzamy na rynek nowe rozwiązania, których nadrzędnym celem jest wsparcie obsługi klienta i poprawa jej efektywności - dodał Ciepły.

Jak podaje spółka, w 2017 roku finansowym przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 48 mln zł. W tym okresie spółka wypłaciła akcjonariuszom dywidendę za 2016 rok finansowy w wysokości 36 mln zł oraz zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 11 mln zł. Na koniec roku grupa miała środki pieniężne w wysokości 30 mln zł.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl