Lody naturalne, zwane inaczej tradycyjnymi, powinny mieć jak najkrótszy skład, a w nim zrozumiałe nazwy. Jeśli jest inaczej, wstrzymajmy się od zakupu.

- Mleko, śmietanka, cukier, owoce, czekolada, bakalie i jeszcze zagęstnik. To jest coś co odpowiada za lepszą konsystencję - mówił w programie "Money. To się liczy" Mikołaj Paszkowski z firmy Lody naturalne Melody.