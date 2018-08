Lojalność wobec USA zwyciężyła. Credit Suisse zamroził pieniądze rosyjskich oligarchów

Fot. Shutterstock/Sonia Alves-Polidori

Credit Suisse zamroził ok. 5 mld dolarów należących do rosyjskich oligarchów, by nie naruszyć amerykańskich sankcji.

Jeszcze przed ogłoszeniem amerykańskich sankcji Credit Suisse chętnie oferował różne usługi rosyjskim oligarchom związanym z Kremlem. Decyzja o zamrożeniu ich środków pokazuje rosnące wśród banków obawy narażenia się na ukaranie przez USA za złamanie nałożonych przez nie ograniczeń – donosi "Puls Biznesu".

Czytaj też: Sankcje wobec Iranu. We wtorek zaczną działać amerykańskie restrykcje

Wprawdzie amerykańskie sankcje nie dotyczą neutralnej Szwajcarii, ale tamtejsze banki mimo wszystko starają się do nich stosować, gdyż nie chcą zostać napiętnowane przez USA za działania sprzeczne z polityką Waszyngtonu.

Credit Suisse pamięta zresztą, jak skończyło się nieprzestrzeganie sankcji nałożonych na Iran – w 2009 r. bank zawarł z USA ugodę, na podstawie której wypłacił 500 mln dolarów kary.

W 2017 roku 14 proc. wszystkich transferów zagranicznych z Rosji trafiło do Szwajcarii. Ich wartość wyniosła ok. 6,2 mld dolarów.

