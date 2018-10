Łososie pływają w wodzie mineralnej i dostają frykasy. Polska hodowla ewenementem na skalę świata

Fot. mat. prasowe Jurassic Salmon Polacy kąpią łososie w wodzie sprzed 150 mln lat i karmią jak własne dzieci

Jest w Polsce miejsce, gdzie łososie kąpią się w basenach z wodą sprzed 150 milionów lat, jedzą świetną karmę bez GMO, a ludzie dbają o to, by ich nie stresować. Zadaniem łososi jest dbanie o formę i pokonanie konkurencji z Norwegii. Z tego wywiązują się znakomicie.

Jurassic Salmon to pierwsza w Polsce i zaledwie jedna z kilku na całym świecie najnowszej generacji hodowla łososia. Znajdziemy ją w jednym z najczystszych zakątków kraju, w okolicach Trzęsacza – znanego z ruin kościoła zabranego przez morze. Zakład z zewnątrz przypomina zwykłą halę produkcyjną lub magazynową. Stoi zaledwie 3 kilometry od morskiego brzegu, w środku znajduje się 14 gigantycznych betonowych basenów, pełnych drapieżnych ryb. Ale pierwotnie to nie one miały pływać w wodzie.

Hodowla zamiast aquaparku

Cały biznes należy do rodziny Karapudów, znanej przede wszystkim branży hotelowej. W Janowie również chcieli postawić coś dla turystów – myśleli o aquaparku. Zaczęli od zlecenia wywiercenia studni – i to nie byle jakiej. Na głębokości 1225 metrów natrafili na źródło geotermalnej wody jurajskiej. Jej wiek jest szacowany na 150 milionów lat. Dla turystów byłaby wspaniała – delikatnie słona, świetnie nadawałaby się do zabiegów regeneracyjnych.

Szybko okazało się, że aquapark jest zbyt kosztowną inwestycją. Ale co zrobić ze źródłem cennej wody, tryskającej z ziemi? Najlepiej przerobić na gigantyczne akwarium – uznali Kazimierz Karapuda i jego syn Tomasz, piastujący stanowisko prezesa firmy zajmującej się hodowlą łososi.



Okazało się, że to bardzo ambitne zadanie – bo takich hodowli łososia na świecie jest zaledwie kilka. Przed polską stały dodatkowe wyzwania, czyli korzystanie z wód termalnych oraz prowadzenie hodowli łososia od samego początku – czyli momentu, gdy ma jeszcze postać jajeczka.

Karapudowie wystartowali z biznesem w 2013 roku, ze wsparciem naukowców z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, znanego z promowania innowacji i odważnych naukowców, oraz duńskiej firmy, również prowadzącej akwakulturę łososia. I całkiem nieźle im się to udało. Po pięciu latach mają działającą hodowlę, z ubojem odbywającym się raz w miesiącu. Po łososie ustawia się kolejka chętnych restauratorów i hurtowników.

Nie stresuj łososia

Jak mówi Tomasz Karapuda, w momencie uruchomienia hodowli, wszystko było dla nich nowe. A i do tej pory ciągle się uczą. Karapuda twierdzi, że najważniejsze jest zrozumienie i poznanie łososi. Okazuje się, że te morskie drapieżniki lubią spokój – najchętniej odżywiają się wtedy, gdy w pobliżu ich basenów nie ma ludzi. Mimo faktu, że z ludźmi są obyte, bo przechodzą przez ich ręce jeszcze wtedy, gdy są jajeczkami. To ludzie pomagają im się wykluć, uczą je pływać, karmią. Ale łososie najbardziej lubią własne towarzystwo i święty spokój.

Oczywiście najważniejszą sprawą w tej hodowli jest woda. Łososie Karapudów dosłownie kąpią się w mineralce. Woda pochodząca sprzed 150 milionów lat jest bogata w minerały, a jednocześnie krystalicznie czysta i pozbawiona zanieczyszczeń. Dzięki niej mięso łososi jest najwyższej jakości, a one same nie chorują – w tym środowisku nie ma pasożytów, wirusów, bakterii. Łososie nie dostają też żadnych leków. Tymczasem w innych krajach, gdzie hoduje się łososie (np. w Chile) ten przemysł zużywa wielokrotnie więcej antybiotyków, niż lekarze i szpitale do leczenia ludzi.



Co je łosoś?

W naturze łosoś jest drapieżnikiem, żywi się głównie mniejszymi rybami. W niewoli jest hodowany przede wszystkim w gigantycznych metalowych klatkach, zatopionych w morzu. Takie zagęszczenie ryb wpływa na ich formę – łososie często chorują, są faszerowane lekami, w tym antybiotykami, również prewencyjnie. Nękają je wszy morskie, rodzaj pasożyta żerującego w skórze ryb. Do jedzenia dostają pasze zrobione z różnego rodzaju zwierząt, nieszczególnie wysokiej jakości.

Ryby w polskich basenach jedzą tylko pasze zrobione z ryb, bez dodatku kurczaków czy innych zwierząt lądowych, oraz roślin modyfikowanych genetycznie.

Tomasz Karapuda mówi, że rodzina postawiła na łososia, bo to ryba znana i ceniona na całym świecie. Smaczna, modna, jej produkcja i spożycie rośnie z roku na rok. Obecnie wynosi milion ton rocznie, a ludzie zjedzą każdego łososia, którego uda się odłowić. Moda na różowe płaty rybiego mięsa opanowuje też Azję – a tam sprzeda się każda ilość modnego jedzenia.

Od małego w basenie

W Jurassic Salmon każdego łososia znają od małego. Ryby trafiają tu jako jajeczka – dopiero w niedużych basenach wykluwają się, potem są specjalnie karmione, uczone tego, jak się pływa i jak zdobywa pożywienie. Łososie jako narybek trafiają do basenów, gdzie przez rok rosną i nabierają formy.

W naturze łosoś jest rybą dwuśrodowiskową. Rodzi się w wodzie słodkiej, potem wędruje do morza, gdzie dorasta. Potem znowu wędruje do rzek, gdzie następuje tarło, a ryby w większości kończą żywot. Woda jurajska jest dla nich idealnym środowiskiem – ma niewielkie, symboliczne wręcz zasolenie i świetne właściwości fizykochemiczne. Mniej więcej co miesiąc część łososi trafia do uboju – i w ten sposób na rynek trafia kilkanaście ton ryb.

Gdzie kupić?

- To faktycznie świetny produkt. Jeśli chodzi o smak, bije łososia norweskiego na głowę. Poza tym to jest ryba, którą można sprzedawać bez obaw. Łosoś z Norwegii ponoć jest zdrowy i czysty, ale wielu klientów ma co do tego daleko idące wątpliwości – mówi nam Marcin Kaliszak, prowadzący sklep rybny.

Dodaje, że jurajskiego łososia trudno kupić w niezależnych sklepach, bo kupuje go niewielu hurtowników. Cena nie jest powalająca – jurajski jest ledwie kilka złotych droższy od norweskiego, ale dla wielu klientów jest to bariera nie do przejścia.

