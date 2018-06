PLL LOT łączy Budapeszt z London City. Państwowy przewoźnik uruchamia nowy kierunek

Fot. Aero Icarus/Flickr (CC BY-NC-SA 2.0) Rocznie między Budapesztem i Londynem podróżuje prawie 1,4 mln pasażerów.

Od połowy lutego 2019 r. LOT będzie kursował nowymi Embraerami E-190 dwa razy dziennie między Budapesztem a London City. Rocznie na tej trasie podróżuje prawie 1,4 mln pasażerów.

Polski narodowy przewoźnika rozwija się na Węgrzech. - Otwieramy nowy rozdział: po uruchomieniu połączeń do Nowego Jorku, Chicago i Krakowa wzbogacamy ofertę o dodatkowe dwa rejsy dziennie: do London City - zapowiedział - powiedział prezes LOT-u Rafał Milczarski.

Jak zaznaczył, rocznie między Budapesztem i Londynem podróżuje prawie 1,4 mln pasażerów. London City to najdogodniejsze lotnisko dla tych, którzy chcą dostać się w najkrótszy i najwygodniejszy sposób do centrum miasta. - Jestem przekonany, że to nowe połączenie zostanie docenione przez węgierskich pasażerów, ponieważ oferujemy im zupełnie nową jakość usług - podkreślił.

LOT zdecydował się na leasing od firmy NAC czterech nowych samolotów Embraer E-190, które zostaną dostarczone do końca roku bezpośrednio z fabryki producenta w Brazylii. Nowy Embraer E-190 będzie miał na pokładzie 106 wygodnych foteli, podano także.

- To pierwsze w historii połączenie z Budapesztu do London City, a jednocześnie wyraz naszej determinacji, żeby oferować pasażerom najbardziej dogodne rejsy do najważniejszych miast w Europie. Coraz większy wybór połączeń jest tym, czego oczekują pasażerowie naszego lotniska, w którego rozwój stale inwestujemy. Rejsy do Budapesztu powinny stanowić impuls dla rozwoju turystyki i relacji gospodarczych między Wielka Brytanią a Europą Środkowo-Wschodnią. Rejsy z Budapesztu będą uzupełniały się z ogłoszonym przed kilkoma dniami połączeniem między London City a Warszawą - powiedział prezes London City Airport Robert Sinclair.

LOT zakłada dalszy rozwój siatki połączeń z Budapeszt. Wkrótce uruchomiony zostanie salon biznesowy LOT-u na lotnisku Ferenc Liszt Budapeszt.

Oprócz London City LOT proponuje pasażerom trzy połączenia z Budapesztu: do Nowego Jorku i Chicago (na pokładach szerokokadłubowych Dreamlinerów) i rejsy z Krakowa do Budapesztu obsługiwane przez Bombardiery Q400. W sumie daje to potencjał ponad 400 tys. pasażerów rocznie na tych trasach, podano także.

Ponadto polski przewoźnik ogłosił nabór do końca 2019 r. 300 dodatkowych pilotów głównie z Europy Środkowo-Wschodniej, z których część będzie zbazowana na stałe w Budapeszcie.

Polskie Linie Lotnicze LOT są spółką Skarbu Państwa. Podstawową działalnością spółki jest transport lotniczy osób w komunikacji krajowej i międzynarodowej. PLL LOT miały ponad 6,8 mln pasażerów w 2017 r., co oznaczało wzrost o ok 25 proc. r/r.

