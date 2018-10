LOT: o 15. spotkanie protestujących z przedstawicielem zarządu

- Dosłownie przed chwilą zostało wystosowane do związków zawodowych i do protestujących zaproszenie - bezwarunkowe, w dowolnej reprezentacji - dzisiaj na godzinę 15. do wzięcia udziału w rozmowach. Te rozmowy w imieniu zarządu PLL LOT poprowadzi pan wiceprezes Piechota - powiedział dziennikarzom rzecznik prasowy Adrian Kubicki w komunikacie podanym przez PAP.