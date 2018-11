LOT zorganizował zbiórkę wśród pasażerów. Na naprawę samolotu. Jest stanowisko firmy

LOT zaprzecza doniesieniom "Newsweeka"

- Naprawa została dokonana zgodnie z obowiązującymi procedurami. To prawda, że nasz przedstawiciel zapłacił gotówką. To nie jest nic dziwnego w świecie lotnictwa. Jeśli jest możliwość pozyskania części zamiennej od innej linii lotniczej, albo innego źródła na lotnisku, często partnerzy oczekują natychmiastowej zapłaty – twierdzi.

Skąd więc to nieporozumienie? - To, jak wyglądała sytuacja na miejscu i czego faktycznie byli świadkami pasażerowie, to ciężko mi komentować – mówi Kubicki. - Wychodzi na to, że to po prostu zła interpretacja tego, co się działo na miejscu – podkreśla raz jeszcze.