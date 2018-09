Luka w VAT się zmniejsza, dochody wzrastają. Nie wszystkie kraje UE radzą sobie tak dobrze

Fot. WP

Luka w podatku VAT w Polsce spadła do 34,92 mld zł w 2016 r. z 40,38 mld zł rok wcześniej. Jednocześnie dochody z tego podatku wzrosły z 125,84 mld zł w 2015 r. do 132,99 mld w kolejnym – podała w raporcie Komisja Europejska.

Luka w VAT zmniejszyła się w naszym kraju w 2016 r. o 6 pkt proc. wobec poziomu z 2012 r., podkreślono w materiale. W całej Unii Europejskiej opiewała ona w 2016 r. na 147,1 mld euro.

- W ujęciu nominalnym luka w podatku VAT zmniejszyła się o 10,5 mld euro, do 147,1 mld euro w 2016 r., co oznacza spadek do 12,3 proc. całkowitych dochodów z VAT w porównaniu z 13,2 proc. w roku poprzednim. Wyniki poszczególnych państw członkowskich nadal znacząco się od siebie różnią – czytamy w komunikacie.

Luka w podatku VAT zmniejszyła się w 22 państwach członkowskich, przy czym największe sukcesy na tym polu odnoszą Bułgaria, Łotwa, Cypr i Niderlandy. W każdym z tych państw straty z tytułu VAT zmniejszyły się o ponad 5 punktów procentowych.

W sześciu państwach członkowskich - w Rumunii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Estonii i Francji - odnotowano wzrost luki w VAT.

