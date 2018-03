Lux Med przejął sieć placówek Swissmed PSM. Umocnił się na Pomorzu

Fot. Darek Redos/REPORTER Cztery placówki na Pomorzu trafią do grupy Lux Med

Lux Med podpisał umowę, na mocy której stał się właścicielem sieci placówek Swissmed Prywatny Serwis Medyczny. Dotąd była to spółka zależna Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

- Nowe placówki umacniają pozycję Grupy Lux Med na terenie Trójmiasta. Zakup SPSM to jednocześnie ważny i nie ostatni krok w rozwoju naszej działalności w tym regionie - powiedziała Anna Rulkiewicz, prezes Lux Med.

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny działa na Pomorzu. Cztery placówki o łącznej powierzchni 1 900 m2 zlokalizowane są w Gdańsku, Gdyni i Pruszczu Gdańskim.

Notowana na rynku NewConnect firma zatrudnia blisko 300 pracowników. Koncentruje się na klientach abonamentowych, którzy wnoszą prawie połowę przychodów.

Lux Med jest zainteresowany nabyciem 100 proc. akcji w kapitale zakładowym. Oferuje cenę 21,5 mln zł pomniejszoną o wartość długu netto. Ma zamiar wycofać akcje Swissmed PSM z notowań na NewConnect.

Obecny główny akcjonariusz, kontrolujący 67,2 proc. kapitału, czyli Swissmed Centrum Zdrowia jest zainteresowany zbyciem wszystkich posiadanych akcji. Zobowiązał się też do doprowadzenia do nabycia przez Lux Med w dniu transakcji akcji dających co najmniej 90 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, co umożliwi przymusowy wykup pozostałych akcji.

Cena sprzedaży akcji należących do głównego akcjonariusza ma wynieść 76,05 proc. łącznej ceny transakcji. Jednym z założeń umowy ma być ustanowienie wobec Swissmed Centrum Zdrowia zakazu konkurencji na okres trzech lat.

W przypadku naruszenia zobowiązania obecny główny akcjonariusz zobowiązany będzie do zapłaty Lux Med kary umownej w wysokości 250 tys. zł.

Grupa Lux Med działa na rynku prywatnych usług medycznych w Polsce i jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie.