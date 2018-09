Marek Jakubiak najbogatszym kandydatem na prezydenta. Jest prawie 130. razy bogatszy od Patryka Jakiego

Fot. Damian KLAMKA Gdyby wygrana zależała od posiadanych pieniędzy, Marek Jakubiak mógłby rządzić w każdym mieście

Gdyby w wyborach samorządowych liczyła się głębokość portfela, Marek Jakubiak z Kukiz '15 wygrałby w dowolnym mieście i to w cuglach. Z ponad 60-milionowym majątkiem jest liderem. Po piętach depcze mu kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała.



62 664 673 zł - tyle wynosi majątek Marka Jakubiaka, kandydata Kukiz '15 na prezydenta stolicy. Musiał go ujawnić, bo obecnie jest posłem. Również jego główni konkurenci na urząd ujawnili, ile mają w portfelach. Mają jednak znacznie mniej - Rafał Trzaskowski ponad 2,1 mln zł, a Patryk Jaki - niecałe pół miliona.

Zdecydowanie lepiej radzi sobie Janusz Korwin-Mikke, który również ubiega się o fotel po Hannie Gronkiewicz-Waltz. Ma majątek o wartości 8,2 mln zł, w tym wiele kosztownych nieruchomości.

Drugie miejsce na liście kandydatów zajmuje jednak były poseł Łukasz Gibała. Walczy on o fotel prezydenta Krakowa. Jak ujawniła "Gazeta Wyborcza", jego firma Ductor dostała gigantyczny zastrzyk finansowy w wysokości ponad 50 milionów.

- Te 50 mln zł pochodzi od mojego ojca. Uznał, że czas przekazać majątek dzieciom - przyznał "GW" były poseł. Mówił, że zainwestował w "ekologiczne deski tarasowe produkowane z surowców wtórnych i w filament, czyli wkład do drukarek 3D". Gibała na początku politycznej kariery związał się z PO, potem z Ruchem Palikota. Dzisiaj jest liderem Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa dla Krakowa.

Król browarów

50 mln od ojca to jednak wciąż za mało, by przegonić Marka Jakubiaka. Ten do polityki przyszedł już jako majętny człowiek, który zbił niemałą fortunę na swoich browarach. Z prowadzenia interesów zresztą nie zrezygnował, gdy stał się posłem. Niedawno sprzedał Januszowi Palikotowi jeden ze swoich browarów. Tylko swoje udziały w Browarach Regionalnych Jakubiak sp. z o.o. poseł Kukiz'15 wyceniał na 60 milionów.

Biznesmen nie wydaje jednak przesadnie dużo na nieruchomości, a auta ma raczej skromne. Według oświadczenia porusza się starym mercedesem W107, choć ma też zabytkowego, terenowego gaza-69. Jego największa ekstrawagancja to chyba obrazy za kilkadziesiąt tysięcy.



Małgorzata Wassermann z PiS, która również walczy o fotel prezydenta Krakowa, ma majątek w wysokości około 1,4 mln zł. Z Gibałą więc równać się nie może. Ale pod tym względem nie ma szans również innym poważnym konkurentem, który obecnie zasiada na fotelu prezydenta miasta. Jacek Majchrowski zgromadził około 6,6 mln zł. Natomiast na jego konto tylko w 2017 r. wpłynęło więcej niż wynosi cały majątek jej konkurentki z PiS.

Interesująca batalia wyborcza szykuje się także w Gdańska. Ile wynoszą majątki tamtejszych kandydatów? Paweł Adamowicz swój majątek wycenia na ok. 4,3 mln zł. Z kolei Jarosław Wałęsa na 2,2 mln, choć nie podaje on dokładnie, ile są warte jego nieruchomości.

Na tym tle dość skromnie wypada majątek kandydatki PiS na prezydenta Wrocławia. Mirosława Stachowiak-Różecka szacuje go na ponad pół miliona zł. Jej konkurent Jacek Sutryk ma natomiast nieco ponad 1,2 mln.

Oczywiście ujawnienie majątku nie jest obowiązkiem kandydata na prezydenta miasta. Składać oświadczenia muszą natomiast ci, którzy obecnie są posłami, europosłami czy prezydentami miast. Są natomiast majętni przedsiębiorcy, którzy zamierzają powalczyć o ważne stanowiska samorządowe. Na przykład Piotr Misztal, niegdyś jeden z najbogatszych posłów. Do Sejmu dostał się w 2005 r. z Samoobrony, teraz po raz trzeci chce walczyć o prezydenturę Łodzi. Jednak od 2007 r. nie sprawuje funkcji, trudno zatem oszacować jego obecny majątek.

Przedsiębiorcą jest także Tadeusz Zysk - kandydat PiS na prezydenta Poznania. Jest on założycielem wydawnictwa Zysk i S-ka. Jaki ma majątek? Trudno stwierdzić, choć pewnością niemały - posiada między innymi zabytkowy dwór w Brzóstkowie.

Również w Białymstoku o władzę walczy przedsiębiorca. 32-letni Marcin Sawicki, niegdyś związany z partią Wolność. Swojego majątku co prawda nie ujawnia, ale zapewnia, że łączenie zapłacił już swoim pracownikom "kilka milionów złotych wynagrodzeń".

